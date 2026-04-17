La Autoridad Portuaria de Avilés debe reiniciar el proceso de evaluación ambiental del dragado

Malas noticias para el Puerto de Avilés. La Autoridad Portuaria (APA) deberá iniciar el procedimiento ordinario de evaluación ambiental para el proyecto de dragado de mantenimiento del puerto tras la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), que no autoriza su tramitación por la vía simplificada solicitada en agosto de 2025. El conflicto más que medioambiental se presenta administrativo.

El organismo portuario ha recibido esta semana el pronunciamiento ministerial, que considera necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria. La iniciativa planteaba ejecutar durante los próximos cuatro años labores de dragado de mantenimiento ajustadas a las necesidades detectadas, después de que la anterior Declaración de Impacto Ambiental (DIA) finalizara en junio del pasado año.

Informes favorables

La decisión obliga al Puerto de Avilés a reiniciar la tramitación ambiental del proyecto. Durante los últimos meses, la entidad había recabado diversos informes sectoriales favorables del Principado de Asturias —en materias como Red Natura 2000, vida silvestre, pesca, patrimonio y arqueología— y de Capitanía Marítima. El del MITERD es, por el momento, el único pronunciamiento no favorable. No obstante, aún no se han emitido los informes de la Dirección General de la Costa y el Mar ni de la Demarcación de Costas de Asturias.

El dragado de mantenimiento del puerto de Avilés constituye una actividad periódica destinada a garantizar las condiciones de seguridad en la navegación y el acceso de buques a las instalaciones portuarias.

Desembocadura del Nalón

En relación con el impacto ambiental, la APA remite a diversos estudios elaborados en los últimos años por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y el INDUROT. Según estas investigaciones, la situación ambiental de la playa de Salinas responde a la actividad minera en la cuenca del Nalón y no a la actividad portuaria, existiendo un vínculo directo entre esta playa y la desembocadura del río Nalón.

Los estudios concluyen además que el sistema litoral de la playa de Salinas no ha perdido arena, sino que la ha incrementado en al menos los últimos veinte años. Este comportamiento se atribuye a los aportes sedimentarios derivados de los dragados en la desembocadura del Nalón y depositados frente al Sablón de Bayas, que llegan a la playa a través de las corrientes litorales.

Embalses

Asimismo, el informe del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (2021) señala que no existe una relación directa entre los dragados de mantenimiento del canal de entrada del puerto y el retroceso del frente dunar. Este fenómeno estaría vinculado a otros factores, como las intervenciones en dunas, la construcción de infraestructuras o los temporales marítimos.

El mismo estudio apunta que la causa más probable del retroceso dunar es la reducción de aportes de arena desde el oeste, derivada tanto de la disminución de dragados en el Nalón como de la regulación del río mediante embalses, que retienen los sedimentos. En esta línea, el INDUROT (1999) ya había señalado que esta retención provoca que los materiales queden acumulados en los embalses y en la desembocadura del Nalón, favoreciendo el aumento de sedimentos en playas más próximas como Los Quebrantos.