Avance urbanístico decisivo en Avilés: concluye la tramitación que permitirá la construcción de nuevas viviendas entre Valgranda y El Quirinal

El Ayuntamiento de Avilés concluye lo que define como un "avance decisivo": la tramitación administrativa que permitirá la construcción de nuevas viviendas entre los barrios de Valgranda y El Quirinal. Se trata del desarrollo del Área de Planeamiento Específico C-1A y C-1B, que ocupa una superficie de 3.658,05 metros cuadrados ubicados entre las calles Dolores Ibarruri, González Abarca y la carretera AS-320. La aprobación definitiva del estudio de detalle por parte del Pleno municipal, que se abordará en la sesión de este viernes 24 de abril, es el paso previo a la solicitud de la licencia de obras de construcción. El documento no ha sufrido ninguna variación desde su aprobación inicial en septiembre del pasado año, ya que durante el periodo de información pública posterior a la misma no se formuló ninguna alegación.

La edificabilidad total para este desarrollo, que permitirá completar la trama urbana en este punto de la ciudad, es de 12.549 metros cuadrados. El estudio de detalle define las alturas y edificabilidades de cada uno de los cuatro lotes en que se divide el ámbito, que se materializarán en tres edificios, ya que uno de ellos agrupa dos lotes. Estas construcciones contarán con alturas que oscilan entre las nueve y las once plantas, incluyendo la planta baja y el ático o bajocubierta, y con volúmenes que se adaptan a la pendiente del terreno.

Los espacios libres entre los edificios se tratarán como patios escalonados de transición entre el nivel de la calle Dolores Ibarruri y la calle González Abarca, permitiendo el uso bajo rasante como garaje y el superior como espacio libre privado, incluyendo zonas verdes. La construcción se podrá llevar a cabo en cuatro fases, correspondientes a cada uno de los cuatro lotes en los que se divide el ámbito.

Además de completar la trama urbana en esta zona entre El Quirinal y Valgranda, la ejecución de esta actuación permitirá completar la urbanización tanto de la calle Dolores Ibárruri, en su margen impar, como del tramo de la carretera AS-320 que bordea este ámbito, lo que redundará en una mejora significativa del tránsito peatonal en la zona.