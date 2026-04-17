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Avilés celebra 25 años de hermanamiento con Cárdenas con mesa redonda y jornada cultural cubana

Poemas, música, microteatro y debates sobre la realidad cubana protagonizarán los eventos gratuitos organizados por Aunando Fronteras los días 24 y 25 de abril

De izquierda a derecha, la presidenta de la asociación Aunando Fronteras, Beatriz Ayuso; la vocal de la misma entidad, Ana María Díaz; y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso.

De izquierda a derecha, la presidenta de la asociación Aunando Fronteras, Beatriz Ayuso; la vocal de la misma entidad, Ana María Díaz; y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso. / Mara Villamuza / LNE

M. O.

Con motivo de los 25 años de hermanamiento entre Avilés y la ciudad cubana de Cárdenas, la asociación Aunando Fronteras organiza una mesa redonda para el viernes 24 de abril a las 19.00 horas en el Palacio de Valdecarzana. Asimismo, el sábado 25 de abril, a partir de las 19.00 horas en el Lar Gallego de Avilés, se realizarán una serie de actos con el objetivo de difundir distintos aspectos de la cultura cubana a través de las diferentes expresiones artísticas. Ambos eventos son de acceso libre y gratuito.

La mesa redonda estará compuesta por el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Avilés, José Fernando Díaz; el presidente de la asociación Hispano-Cubana "Paz y Amistad", Laureano López; y el historiador y exconcejal de Cultura de Avilés, Román Antonio Álvarez. Analizarán la realidad actual del pueblo cubano desde los ámbitos social, sanitario, económico y educativo para darle una visión en conjunto a la situación actual de Cárdenas. Cada uno expondrá su punto de vista sobre las relaciones y los proyectos realizados durante los 25 años de hermanamiento.

La jornada del sábado se centrará en las expresiones artísticas, que comenzará con el encuentro de poetas "Puentes de Verso: Avilés y Cárdenas". José María Castrillón y Rufino García recitarán y explicarán poemas de poetas cubanos y avilesinos. Por otro lado, Cani Vidal recitará su composición poética con el acompañamiento de la guitarra del músico argentino Matías Berrondo quien, además, interpretará canciones tradicionales de Cuba y de la Nueva Trova Cubana.

Se interpretará una pieza de microteatro llamada "Indianos", cuya autora y coprotagonista, también Cani Vidal, contará junto a Rufino García una ficción en la que se muestra el valor de la solidaridad, el esfuerzo de nuestros emigrantes y el papel fundamental de las mujeres. Después, siguiendo con música, habrá una parte dedicada a los boleros y habaneras, cantados por María Jesús García, mientras los asistentes disfrutan de un café cubano, ofrecido como cortesía de la organización.

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Finalizará el evento los sones y ritmos cubanos cantados por el cubano Miguel Ángel Rodríguez, conocido por "Miguelón", experto animador de encuentros cubanos e interculturales para poner en valor la diversidad de ritmos que proporciona la tierra cubana.

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