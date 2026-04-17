Una campeona de mundo invidente, la quinta generación de una reputada confitería y una periodista deportiva con 20 años de experiencia: los testimonios de tres mujeres que buscan inspirar en Avilés

"El otro día un padre me dijo que su hija, ciega, había empezado a surfear tras enterarse de mi historia. Para mí eso es muy motivador". Carmen López ha conseguido, a través de sus vivencias, convertirse en una referente para los más pequeños. Ser invidente no le ha parado los pies. La ovetense es campeona del mundo de surf adaptado, plata en el Mundial de vela adaptada y se ha convertido en la primera instructora de perros de asistencia para personas invidentes de Europa. La deportista compartió su experiencia junto a la gerente de la Confitería Camilo de Blas, Paloma de Blas, y la periodista deportiva Loreto Matilla en la mesa “Testimonios de Vida de Mujeres Referentes Asturianas”, una de las actividades del taller “Enfoca Talento 10”, un programa de empleabilidad dirigido a quince personas desempleadas.

"Quiero transmitir que no se deben poner límites. A lo mejor están pasando por una situación complicada, pero siempre hay que intentarlo. No es malo probar, caerse y levantarse. Nosotras tenemos que marcar nuestros límites y pelear por nuestros sueños", reflexionó López, que destaca la importancia de encontrar la verdadera pasión. "Yo, aunque sigo estudiando y formándome, he encontrado algo que realmente me gusta y que me está permitiendo descubrir muchísimo mundo: el surf", apunta la ovetense, cuyo próximo reto pasa por conseguir estar en unos Juegos Paralímpicos. "Me gusta ver que mi historia está sirviendo para que otros sigan el camino que yo abrí", subraya.

Paloma de Blas es química de formación, pero la vida le llevó a coger las riendas del negocio familiar, la confitería Camilo de Blas. Es ya la quinta generación que trabaja en el negocio. "Cuando te estás reinventando siempre inspira escuchar a otras personas", apunta la ovetense. Ella, en primera persona, sabe el trabajo que significa esa reconversión. "Yo me formé en un ámbito, pero al final me incorporé a la empresa familiar. No es algo común: durante el camino te encuentras diferentes retos, pero también cosas bonitas", detalla De Blas, que define ese proceso de adaptación como "largo". "Es un cambio tanto a nivel vital como profesional, pero yo tuve la gran suerte de que todo el mundo me allanó el camino", afirma.

Por su parte, Loreto Matilla está acostumbrada a, desde muy joven, tener que ganarse el pan en un mundo con un carácter masculino muy marcado. "Llevo desde los quince años cubriendo información deportiva. Tuve situaciones complicadas, donde ves que te cuestionan tu enfoque con frases como: 'Tú nunca pegaste una patada a un balón'. Una tiene que saber lo que vale y entender que esos comentarios van a hacer daño. Yo, en general, siempre me he encontrado en un entorno seguro donde me han ayudado", señala la periodista, que aboga porque las empresas hagan mayores esfuerzos en materia de conciliación. "No tenemos que renunciar a nuestra carrera por tener una familia. Al revés, debemos apostar por ella y tratar de encajarlo todo, aunque a veces sea una locura. Hay que buscar que las empresas y las instituciones nos ayuden en ese sentido", indicó.

El acto contó con la presencia de Juan Carlos Guerrero, concejal de Formación y Empleo. "Este tipo de iniciativas son importantes no solo para dar visibilidad, sino que queremos que las mujeres que residen aquí se queden. Que el talento no se vaya fuera. Aquí se crean redes; una parte fundamental del programa es la mentorización y, para ello, tenemos a treinta directivas ayudando a las participantes", afirmó el edil, que destacó los buenos datos de inserción laboral que está dejando el proyecto, superando el 60% en sus últimas ediciones. De hecho, seis de las actuales participantes ya están trabajando.

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El proyecto “Enfoca Talento” es una iniciativa sostenida en el tiempo que, en su décima edición, se inició el pasado 9 de enero y se clausurará el 5 de junio. Durante los meses de duración del proyecto, las participantes entrenan e interiorizan nuevos conocimientos y habilidades, y realizan catas de oficios en diferentes empresas. Próximamente, las participantes van a iniciar la fase de elaboración del proyecto de empleabilidad de forma individualizada. Esta acción se verá reforzada posteriormente con el apoyo y respaldo de las mentoras, que acompañarán también de forma individual a las participantes.