Gozón contratará a una persona más de las cinco previstas inicialmente tras la suspensión del concurso de auxiliar administrativo

La suspensión del concurso oposición para cubrir plazas vacantes de auxiliar administrativo motivará la convocatoria de un nuevo proceso en el Ayuntamiento de Gozón. Es más, supondrá la contratación de una persona más de las cinco previstas inicialmente. Las bases serán acordadas con las centrales sindicales y serán publicadas. Para llevar a cabo ese proceso habrá una nueva convocatoria pública, el nombramiento de un tribunal y la consiguiente fijación de fechas para las pruebas pertinentes. "En estos procesos el Alcalde no interviene en nada de nada", aclaró el alcalde de Gozón, Jorge Suárez.

El regidor gozoniego detalló que la resolución emitida, que permitirá zanjar la polémica sobre el concurso anterior, responde a un informe elaborado por el secretario municipal. "El proceso quedó desierto al no haber ninguna propuesta de nombramiento por parte del Tribunal", indicó Suárez, que defiende que "los principios de igualdad, mérito y capacidad" relacionados con cualquier tipo de oposición para optar a un puesto "son sagrados".

Todo esto llega tras la denuncia por parte de un grupo de opositores a la convocatoria de esas plazas de que el proceso estaba "cargado de irregularidades". Resaltaron que hubo más de cuatrocientos aspirantes y tan solo dos personas lograron superar la nota mínima para "tener derecho a corrección". Es más, profundizaron en que esas dos únicas personas obtuvieron calificaciones de 10 y 9, respectivamente, mientras que la mayoría de los restantes fueron considerados como no aptos.

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Una vez resuelta esa polémica convocatoria, que también criticó IU, el concurso volverá otra vez a convocarse. En cualquier caso, el regidor gozoniego anunció que el próximo Pleno municipal servirá para dar cuenta de este proceso fallido y, es más, anunció la convocatoria de una comisión especial para abordar todo lo que ha ocurrido en esta convocatoria, de la que dejó claro que su única intervención ha sido enviar al BOPA la selección del tribunal calificador.