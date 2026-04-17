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La "marcha" del Hospital San Agustín. 1.500 personas en la calle y cortes de tráfico en 3 kilómetros

La caminata se celebrará este domingo y es necesario inscribirse, aunque no tiene coste

Las &quot;letronas&quot; del HUSA, colocadas con motivo del 50.º aniversario del centro.

Las "letronas" del HUSA, colocadas con motivo del 50.º aniversario del centro. / Luisma Murias

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) está de cumpleaños y la dirección del centro, ahora en manos de Asunción Artime, lleva semanas celebrando las 50 velas de distintas maneras: conferencias, clases de zumba, actividades solidarias... Así llega la marcha del HUSA, que se celebrará este domingo con salida a las 12.00 horas del complejo sanitario, en Camino de Heros.

Los participantes -ya están inscritas 1.500 personas- recorrerán la Avenida de San Agustín (zona más próxima al hospital), Ramón y Cajal, la avenida de Portugal, Cervantes, en el cruce con Galiana, Galiana y Rivero para finalizar en la Plaza de España. En total, el recorrido ronda los tres kilómetros de distancia.La participación es totalmente gratuita, pero es necesario inscribirse mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/4vdkhxu2

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Conferencias, el martes 21

Por otra parte, y dentro de los actos por el 50 aniversario del HUSA, se celebrará la jornada "Cuidar con excelencia y gestionar con eficiencia en las consultas de Enfermería". Será el martes, día 21, a partir de las 13.15 horas en el salón de actos del complejo sanitario con acceso libre y gratuito. Moderará la sesión Araceli Carreira, enfermera estomaterapeuta y supervisora de la unidad de cirugía. En las ponencias: Mercedas Muñiz, enfermera de Traumatología; María Ascensión García, de Urología; Irene Viña, de Digestivo; Carmen Corrales, de ORL y María Elisa Pino, de Medicina Interna.

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