La "marcha" del Hospital San Agustín. 1.500 personas en la calle y cortes de tráfico en 3 kilómetros

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) está de cumpleaños y la dirección del centro, ahora en manos de Asunción Artime, lleva semanas celebrando las 50 velas de distintas maneras: conferencias, clases de zumba, actividades solidarias... Así llega la marcha del HUSA, que se celebrará este domingo con salida a las 12.00 horas del complejo sanitario, en Camino de Heros.

Los participantes -ya están inscritas 1.500 personas- recorrerán la Avenida de San Agustín (zona más próxima al hospital), Ramón y Cajal, la avenida de Portugal, Cervantes, en el cruce con Galiana, Galiana y Rivero para finalizar en la Plaza de España. En total, el recorrido ronda los tres kilómetros de distancia.La participación es totalmente gratuita, pero es necesario inscribirse mediante el siguiente enlace: https://tinyurl.com/4vdkhxu2

Conferencias, el martes 21

Por otra parte, y dentro de los actos por el 50 aniversario del HUSA, se celebrará la jornada "Cuidar con excelencia y gestionar con eficiencia en las consultas de Enfermería". Será el martes, día 21, a partir de las 13.15 horas en el salón de actos del complejo sanitario con acceso libre y gratuito. Moderará la sesión Araceli Carreira, enfermera estomaterapeuta y supervisora de la unidad de cirugía. En las ponencias: Mercedas Muñiz, enfermera de Traumatología; María Ascensión García, de Urología; Irene Viña, de Digestivo; Carmen Corrales, de ORL y María Elisa Pino, de Medicina Interna.