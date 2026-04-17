El PP reclama al Principado que reactive el proyecto del aparcamiento de San Juan de Nieva

El Partido Popular (PP) reclama explicaciones al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el socialista Alejandro Calvo, sobre el estado en que se encuentra el proyecto de rehabilitación del aparcamiento de San Juan de Nieva. Esta reclamación se va a materializar este martes con una pregunta oficial en la Junta General del Principado de Asturias. “Solo falta observarlo para ver en qué estado lamentable se encuentra un aparcamiento”, apuntó el diputado Pedro de Rueda, portavoz de Infraestructuras.

De Rueda y la teniente de alcalde de Castrillón, Nuria González-Nuevo, junto al concejal popular Ignacio Menéndez, se manifestaron contrarios a la paralización del proyecto de acondicionamiento del aparcamiento en las dunas del Espartal, una actuación considerada clave para ordenar el acceso a uno de los espacios naturales más visitados de Castrillón.

El proyecto contemplaba la habilitación de 495 plazas de aparcamiento sostenibles, con zahorra compactada y sistema filtrante, integradas en el entorno mediante una solución respetuosa con el medio natural. También incluía zonas de dunas restauradas, vegetación adaptada y espacios para autocaravanas, combinando protección ambiental y mejora de los servicios públicos.

El portavoz de Infraestructuras denunció que resulta “incomprensible” que el proyecto esté paralizado sin explicaciones, generando incertidumbre entre vecinos, turistas y sector turístico, además de agravar los problemas de saturación y estacionamiento desordenado en épocas de alta afluencia.

Pedro de Rueda calificó de “inadmisible” que una infraestructura clave para reducir el impacto ambiental esté bloqueada por la “inacción” del Ejecutivo autonómico. “Asturias necesita hechos, no proyectos que se quedan en el cajón”, subrayó.

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Por su parte, Nuria González-Nuevo advirtió que la falta de esta actuación incrementa la presión sobre el entorno de las dunas del Espartal, al favorecer aparcamientos irregulares en zonas especialmente sensibles, además de perjudicar la experiencia de los visitantes en este enclave natural.