Avilés se redescubre: vecinos y estudiantes recorren su patrimonio histórico

Rosa Rodríguez es salmantina de nacimiento, pero tras 53 años en la ciudad se considera de Avilés. Aún con todo este sábado participó en una visita guiada por la villa que ofreció alumnado del Grado de Historia del Arte y máster universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Oviedo con motivo del Día internacional de los Monumentos y Sitios. Hubo cuatro visitas en diferentes horarios, todas con éxito de participación. Rodríguez eligió la de mediodía junto a una docena de vecinos más. “Vengo a esta visita porque seguro que hay cosas interesantes en la propia ciudad que desconozco”, manifestó. Marisol Suárez y Paula Álvarez, también avilesinas, asintieron: “A veces no nos detenemos a mirar lo que tenemos, y sabemos más cosas de otras ciudades que de la nuestra propia”.

La visita comenzó con la guía Inés Fernández Muñiz, ahora preparando el doctorado. “Somos un grupo un poco variopinto de guías, tenemos como curiosidad o particularidad que ninguno de nosotros somos de Avilés”, explicó. Entre los guías estaba Lucía de la Fuente, de Gijón, Andrés Martínez, de Oviedo y Marta Ojeda, de Piedras Blancas (Castrillón). Los cuatro cumplieron con creces con el encargo.

“Algo muy importante para nosotros como historiadores del arte es difundir y compartir todo lo que hemos aprendido, que al final es una tarea fundamental que tenemos”, afirmó Fernández Muñiz. Plantearon una ruta por el casco histórico, por el Avilés medieval y el Avilés barroco tocando también del Avilés más moderno, siglos XIX y XX. Hicieron guiños casi inevitables al patrimonio industrial.

Tras las presentaciones, la ruta comenzó en la Plaza de España en dirección a La Ferrería, con parada en el palacio de Valdecarzana. Por un momento esta estrecha calle se llenó de excursionistas dispuestos a conocer todos los secretos de Avilés, tal vez porque este sábado es el Día internacional de los Monumentos y Sitios, que tiene como fin promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. El tema elegido para el 2026 es "Patrimonio vivo y respuesta de emergencia". Este enfoque busca visibilizar la protección del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, frente a la creciente amenaza de desastres y conflictos

Siguieron por Camposagrado, ejemplo de barroco, con una fachada norte más austera, que en su momento miraba a la dársena, y una sur, hacia la Fruta, que concentra una importante carga decorativa con una sucesión de columnas de orden toscano, compuestas con fuertes de estriado y también salomónicas. La obra entera destaca por el empleo del almohadillado. El parque del Muelle fue otra de las paradas del grupo. Las visitas siguieron por la tarde, con dos horarios más.

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Hoy se ofrecerán de nuevo recorridos guiados por Avilés: a las 10.00, 12.00, 16.00 y 18.00 horas con salida en este caso de la plaza de Domingo Álvarez Acebal.