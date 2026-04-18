Los ecologistas advierten de los efectos del nuevo dragado del Puerto de Avilés en la franja litoral desde Cabo Busto a Luanco

El Ministerio para la Transición Ecológica ha exigido al Puerto de Avilés un Estudio de Impacto Ambiental Ordinario para los dragados de mantenimiento, ya que el trámite solicitado por el Puerto simplificado se considera insuficiente.

Desde el Colectivo Ecologista de Avilés han mostrado su satisfacción por le hecho de que se atiendan sus alegaciones al proyecto de dragado, exigiendo al Puerto más estudios del impacto que supone es acción y vertido del material depositado en la zona de barra, canal de acceso y puntualmente en áreas de dársenas interiores.

El volumen estimado a dragar cada año podría alcanzar hasta los 60.000 metros cúbicos, y correspondientemente hasta un total de 240.000 m3 en cuatro años para el mantenimiento de la operatividad de los muells locales.

El dragado previsto y el posterior vertido van a afectar a varios espacios protegidos de forma directa, aseguran desde el Colectivo Ecologista, pues "n el proyecto no se determina con detalle el impacto que van a sufrir esos espacios". Así, señalan la zona de especial conservación de Cabo Busto-Luanco y la de protección de aves así como el monumento natural de las Dunas del Espartal y el de la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero.

"La acción continua de dragado sobre la barrera natural que constituyen los arenales que atenúan los embates del mar, deja desabrigadas las zonas que están tras ellos", aseguran los conservacionistas al tiempo que advierten de que el constante movimiento de arena tendente a rellenar el área de dragado hace que el calado de toda la zona, no sólo en el canal, aumente de forma muy notable. "Con todo, los efectos producidos por la acción del mar se multiplicaron, tal como ya se comprobó con motivo de las inundaciones en Zeluan, las pérdidas de arena en el entorno del puerto, como se comprueba con la abundante presencia de piedras y gravas se entremezclan y acaban en la playas del Oeste", agregan.

Y recuerdan que la composición del material a dragar procedente así como del procedente de zonas interiores del Puerto (muelles, etc.) presenta una elevada contaminación por metales, fundamentalmente cadmio, mercurio, plomo, zinc y otros, lo que conlleva que "dicho material debe de ser tratado antes de poder verterlo o almacenarlo en instalaciones de gestión de residuos".

Para el Colectivo Ecologista, la experiencia de años de dragados y vertidos en la zona muestra que uno de los impactos más importantes es la desaparición de grandes cantidades de arena en arenales próximos a las zonas de dragado. "Este fenómeno es evidente en el arenal del Espartal, donde hay una continua pérdida de arena, afectando de forma notable al sistema dunar del Monumento Natural de las Dunas del Espartal. También hay zonas de pérdida de arena (por ejemplo en la duna terciaria de Samalandrán)", señalan.

Por otro lado, la aparición masiva de cantos rodados en la zona intermareal del arenal de Xagón está directamente relacionada, a su juicio, con los vertidos de los dragados provenientes de la ría de Avilés. Dichos vertidos se realizan a menos de dos millas náuticas de la playa e, indican, "es lógico pensar que el mar acaba sacando a la playa parte de los materiales de esos vertidos. También hay otras donde se deposita más, por ejemplo, en Zeluán".

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Y advierten: "Estaremos atentos a los nuevos estudios que se presenten y valoren los impactos que generan".