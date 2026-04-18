Foro Avilés critica el Plan de Barrios presentado por el gobierno municipal para La Carriona y exige explicaciones sobre inversiones anteriores

Tras analizar el Plan de Barrios que el Ayuntamiento de Avilés ha presentado recientemente para La Carriona, el grupo municipal Foro critica que "las verdaderas prioridades del vecindario no coinciden con el discurso institucional difundido". Asimismo, reclaman explicaciones sobre inversiones anteriores, pues advierten que "aún no sabemos para qué se destinó dinero municipal a unos presuntos huertos urbanos que hoy brillan por su ausencia".

Su presidente, José Alfredo García Fernández del Viso, tacha al equipo de gobierno como "vendehúmos hablando de eficiencia energética, accesos o grandes rehabilitaciones integrales, cuando los vecinos reclaman condiciones de vida dignas en su día a día". Entre ellas, especifica, se encuentra la rehabilitación de edificios y la mejora de la accesibilidad, destacando que "no se habla de estética, sino de habitabilidad, pues en numerosas viviendas hay humedades, fachadas deterioradas y ausencia de ascensores", algo que convierte tareas cotidianas "en un problema para mayores y personas con movilidad reducida".

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Foro Avilés reprocha el "estado de abandono acumulado en el barrio durante años, que pesa más que cualquier anuncio de inversión futura", pues lamentan la falta de servicios en La Carriona como "la ausencia de pediatra en el centro de salud o la inexistencia de una escuela infantil". Además, García Fernández del Viso alerta sobre las calles "en mal estado, los parques infantiles deteriorados y las zonas sin asfaltar". Finalmente, insiste en que se trata de "un barrio importante que necesita atención urgente" y que "el Ayuntamiento debe mostrar compromiso con actuaciones inmediatas como limpieza, mantenimiento y seguridad".