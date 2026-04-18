Casi medio millón de euros para poder comprar el palacio de La Callezuela

El palacio de Bárcena, a un paso de La Callezuela, está a la venta: 420.000 euros indica la ficha publicada en un popular portal inmobiliario: 288 metros cuadrados edificados y una finca de 90.000 más. Más de una docena de campos de fútbol. Por hacerse una idea.

El palacio por fuera sale en la película “A todo tren. Destino Asturias”, una de las películas familiares de Santiago Segura, el creador de Torrente, el que “apatrullaba” la ciudad y ahora hace campaña electoral. Aparte de Segura, salen Eduardo Antuña -conduce un tractor-, e Itziar Pascual, que hace de esposa de aquel; escopeta en mano. También salen Leo Harlem y también “El Cejas”. “El Cejas” responde, de normal, como Diego García.

También guarda relación Armando Palacio Valdés. Juan Ramón Fuentes Jiménez explica, por ejemplo, que el novelista lavianés era descendiente del Mayorazgo de Bárcena-El Bruzal de Illas. El Ayuntamiento de Illas rescató en “Palacio Valdés en Illas” un episodio de “La novela de un novelista” en que cuenta su estancia en la casona que, por entonces, era de su tía Felisa de las Alas Valdés Carreño y de la Riva. El mayorazgo lo fundó Álvaro García Valdés hacia 1550 sobre su hijo Menen Pérez de Valdés, que era primo del Arzobispo Fernando Valdés Salas, inquisidor y fundador de la Universidad de Oviedo. A la sazón.

La casona está incluida en el Inventario de Patrimonio del Principado. De hecho es uno de los edificios principales del concejo de Illas: está en el lugar El Bruzal. Daniel Fernández García, del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón, señala que el edificio es del siglo XVI, de la época Felipe II.

El conjunto del Palacio de Bárcena, dice Fernández García, está situado en una zona favorable para su explotación agraria conocida como La Lláscara. Cuenta con una capilla rectangular, una torre y varios edificios auxiliares anexos: una panera de seis pegollos, por ejemplo.

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Tiene dos pisos y una buhardilla. Está construido en mampostería y sillería para las esquinas y su tejado a cuatro vertientes. Tiene una puerta adintelada sobre ella el escudo cuarteado en cruz con timbre de yelmo empenachado. “Es fantástico para una familia, si es que se lo puede permitir, y también ideal como negocio para bodas”, indica el vendedor.