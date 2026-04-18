La Nika-Pon, punto de encuentro asturiano para amantes del manga, anime y cosplay, repartió premios a los mejores: de "One Piece" a "Danganronpa"

"Es una oportunidad para ver gente vestida de tu personaje favorito y disfrutar de lo que más nos gusta sin que nos juzguen". El salón del manga Nika-Pon regresó al Pabellón de Exposiciones de la Magdalena de Avilés en un evento "con más gente que nunca". La cola para acceder al interior, que llegaba a la salida del recinto, mostraba el interés de los asturianos por uno de los mayores eventos de cultura asiática de la región.

Vista del evento desde arriba. / Mara Villamuza

Este sábado se ha vivido una gran inauguración en el marco de la novena edición de la convención, que cuenta con "una gran diversidad de actividades, perfecta para que todo el mundo las pueda disfrutar", cuenta Dafne Martínez, de Barcelona, quien asegura que "esta convención no tiene nada que envidiarle a las de otras grandes ciudades". Además, destaca "la cercanía de la gente y que la organización ha pensado en invitados muy chulos que animan la convención".

Gran parte del atractivo del salón del manga avilesino son "los puestos de artistas, porque ellos crean cosas de series que me gustan y nos lo podemos llevar para decorar nuestras habitaciones", dice Laura Cordero, quien elogia el poder entrar y salir las veces que quiera: "El hecho de que sea gratis y que sea un lugar abierto, hace que sea mucho menos agobiante". En comparación con otras convenciones, "tienes que pagar para entrar y a veces no te dejan salir para tomar el aire", detalla. Por otra parte, "es de agradecer que se hagan estas cosas en Asturias, no es fácil ir a Madrid y, encima, asistir a un evento gratuito", subraya.

Alejandra Pérez "Anhyra" en su mesa del evento. / Mara Villamuza

La Nika-Pon es un punto de encuentro para amantes del anime y manga, pero también del kpop, Star Wars o los videojuegos. Los cosplays de los asistentes iban desde el más mítico "One Piece" hasta la serie animada de League of Legends, Arcane. Por eso, le dedicaron un gran espacio en el primer día al concurso de cosplays, para el cual invitan a "cosplayers" profesionales para que den su valoración y actúen como jurado.

Se repartieron 50 euros en vales para gastar en el evento a los tres ganadores, así como 150 euros y 50 euros en metálico para el primer y el segundo puesto, respectivamente. El primer puesto se lo llevó Irene Marín, con un traje "que me he puesto por cuarta vez. Cada vez lo he ido mejorando más y ahora ese esfuerzo se ha visto recompensado", contaba emocionada. Y agregó:"Yo me veo guapa con él, y eso es lo importante", dijo sobre su cosplay de Geiru Toneido, del videojuego "Danganronpa".

Las ganadoras del concurso de cosplay, Laura Aldao, Laura Muñoz, Irene Marín y Laura Bote / Mara Villamuza / LNE

El segundo puesto fue para Laura Bote, quien tuvo la oportunidad de "lucir un traje que he visto cómo ha crecido, además de que he usado un personaje que me acompañó en la infancia", dice refiriéndose a Hanon, de la serie "Pichi Pichi Pitch". La mención honorífica fue para Laura Aldao y Laura Muñoz, quienes vistieron a Maomao y Jinshi, del anime "Los diarios de la boticaria". No esperaban ganar, pues acudieron "sin expectativas, con un traje sencillo y sin presión ni estrés" y agradecieron que el jurado valorara el trabajo de investigación realizado, "ya que eso es algo que nunca se ve y que fácilmente se puede ignorar", declararon.

Formó parte del jurado la "cosplayer" profesional Alejandra Pérez "Anhyra", quien ha visto en la Nika-Pon "gente muy amable, mucho cosplay y gente muy joven que se esá animando a participar en este mundo", afirma. Y es que tras sus valoraciones, cree que "en Avilés este año ha habido un nivel muy alto". Además, valoró positivamente el evento, pues "es muy completo, tiene charlas y talleres muy interesantes y se les da un espacio muy grande también a los artesanos", destacando "que es gratis, lo que ayuda a que mucha más gente se interese por el mundo del anime, manga y cosplay".

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Victoria Concepción en su puesto de arte. / Mara Villamuza / LNE

Cada uno de los artesanos participantes en esta edición cuenta con un puesto en el recinto. Victoria Concepción viajó hasta Avilés desde Madrid para poder preparar su mesa en la Nika-Pon y no duda al decir que "es la mejor convención en la que he estado". Su pequeño negocio, Demon Vic Studios, ha podido "vender mucho", indicaba a primera hora de la tarde de este sábado. y, además, "todo está saliendo muy bien. No nos han puesto ninguna pega y la organización nos ha ayudado un montón", concluyó diciendo.