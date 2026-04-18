El PSOE de Gozón somete a votación el presupuesto 2026 de 16,7 millones de euros, de los que 2,7 son para inversiones

El gobierno de Gozón, en manos del PSOE, quiere aprobar el presupuesto municipal del concejo el próximo miércoles. Los socialistas han convocado un Pleno para sacar adelante las cuentas del año en curso que ascienden a un total de 16.751.172,09 euros. El capítulo de inversiones será de 2,7 millones de euros, según los cálculos del área de Hacienda, que dirige la concejala del ramo, Arancha Peláez. Una de las cuestiones que ha resaltado el alcalde gozoniego, Jorge Suárez, de las cuentas aún pendientes de su aprobación es que será el primer presupuesto desde que los socialistas entraron a gobernar, allá en el año 2015, "que no incluya ninguna partida para amortizar deuda ni intereses".

Los socialistas gobiernan el concejo en minoría con siete concejales, por lo que será necesario que algún grupo municipal apoye las cuentas, bien sea con votos a favor o con abstenciones. En definitiva, la cuestión está en conseguir más votos favorables que en contra. La situación del concejo ha cambiado con respecto a los anteriores años de mandato ya que el pasado otoño la militancia de IU decidió romper el acuerdo de gobierno, de ahí las dificultades de conseguir un voto favorable a las cuentas por parte de la coalición. A eso se suma la formación de un grupo de no adscritos con tres ediles, que abandonaron el Partido Popular por diferencias internas. El PP, mientras tanto, ahora cuenta con cuatro de los siete ediles que consiguió en las elecciones municipales de 2023. En cualquier caso, la mayoría está fijada en nueve concejales.

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Según avanzaron los socialistas, el gobierno confía en conseguir los apoyos del resto de grupos políticos para que el concejo no tenga la necesidad de prorrogar los presupuestos del penúltimo año de mandato, ya que en la primavera de 2027 habrá de nuevo elecciones municipales. De todas maneras, este tema será abordado en la comisión informativa del próximo lunes en la que, presumiblemente, los grupos de la oposición fijarán su posición sobre las cuentas.