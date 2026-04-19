La diseñadora avilesina Zorayda Muñiz celebra el galardón nacional a la sostenibilidad en la moda en el año de su 10 aniversario: "Es un antes y un después en mi trabajo"

Zory's Love cumple 10 años el próximo 10 de julio y poco antes, su creadora y diseñadora avilesina, Zorayda Muñiz, ha sido galardonada en los Premios Prenamo de Madrid en la modalidad de Impecable Trayectoria Profesional en la Elaboración de Moda Sostenible y Artesanía Exclusiva. Un reconocimiento que "parece que me dan por la primera década de mi marca", bromea, pues "de repente ha coincidido todo, puede ser que 2026 sea mi año".

Gracias a este galardón "he visto un antes y un después en mi trabajo, veo que mi firma va ganando prestigio y se revalorizan mis productos", afirma. Ni siquiera fue ella misma quien inscribió la marca en los premios, fue Ancor Montaner, un diseñador que ganó una edición del programa Maestros de la Costura: "En una prueba tenían que hacer una prenda con papel y él eligió un vestido. En honor, yo le hice un bolso, después nos conocimos y fue él quien pensó en mí para inscribirme", cuenta, pues además fue él quien le dio la noticia de que era su firma la que se había llevado finalmente el reconocimiento.

Los inicios de la marca surgieron cuando la diseñadora no encontraba un "bolso original" para una boda en 2015. Durante un año estuvo investigando para trabajar diferentes papeles, como de periódico, la guía telefónica, de revista o papeles cotidianos hasta papeles de alta gama. A lo largo de casi una década, "he ido evolucionando las formas de cada diseño, haciéndolos más elegantes o de fiesta y entregando un certificado de exclusividad, que explica al cliente que se está llevando una pieza de arte".

Y es que ninguno de los bolsos y complementos que hace son iguales, "que aunque sí podría, no me interesa, porque me aburre", pues la realidad es que "somos millones de personas con millones de gustos, me gusta que cada persona tenga su propio diseño", admite Muñiz. Poco a poco, "he ido llegando a mucha gente, más allá de mi familia y amistades. Gente de más prestigio, como algunos actores, tienen mis diseños y me da mucha visibilidad", asegura.

Antes de conocer la noticia del galardón de los Premios Prenamo, que se entregaron en Madrid, "yo me estaba preparando para la final del certamen de Moda Sostenible de Raíces, que para mí era el primer bombazo de este año, más allá del aniversario de la firma", reconoce. Por eso, lo importante es "seguir trabajando y no bajar la guardia para conseguir que Zory's Love siga creciendo".

En el discurso que dio al recibir el premio, Zorayda Muñiz explicó que "crear con las manos es crear desde el corazón", pues "yo puedo hablar de nuestros valores, los clientes tocan mi producto y conocen todo sobre él, ya que les hago saber cuál es el proceso hasta llegar a la pieza final. Todo ello es poner en valor mi propia firma", cuenta. A los artesanos "nos fascina nuestro trabajo y sentimos verdadera pasión por lo que hacemos y eso lo transmitimos a través de lo que hacemos. Cuando vemos el producto acabamos sentimos un orgullo personal increíble, la gente se lleva una gran parte de nosotros cuando nos compran", detalla.

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Zory's Love no se queda en los bolsos, sino que cuenta con "La pequeña biblioteca", donde Muñiz crea libros en miniatura para llevar de llavero o complemento, o lápices sostenibles "plantables", pues cuentan con semillas que se pueden plantar para que crezca una planta nueva. Además, anhela a que lleguen a distintas personalidades del mundo, ya que "los tienen varios escritores, solo me falta que lo tenga algún cantante, saber que sus letras han sido escritas con lápices cuyo cuerpo es de papel reciclado".