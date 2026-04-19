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Gran afluencia y actividades para todos los públicos cierran el Salón del Manga Nika-Pon de Avilés

Los participantes en el Salón del Manga valoran positivamente los talleres como el de 'amigurumis', que ofrecen un espacio para aprender y compartir aficiones como la creación de estos muñecos

Participantes en el taller de &quot;amigurumis&quot;

Participantes en el taller de "amigurumis" / Mara Villamuza

Marta Ortiz

Avilés

La última jornada del Salón del Manga Nika-Pon de Avilés finaliza con una gran afluencia de personas y pequeños talleres "para encontrar algo con lo que entretenernos". Rocío Fernández acudió con su hija, Zoe Guerra, al taller de "amigurumis", pequeños muñecos que se hacen con ganchillo: "Yo tengo la base, pero mi hija no, así que de esta manera va aprendiendo a hacer algo que le gusta", afirma la mujer, pues "ella conoce lo que son los 'amigurumis' y los ha estado viendo por todo el evento".

El taller estaba a cargo de María Concepción Acebal, de Chonchiblanditos, quien lleva tres años participando en la Nika-Pon con su taller de 'amigurumis'. Y eso se debe a que "siempre la gente nos trata muy bien y participan en el taller, pues saber hacer estos pequeños muñecos siempre llama la atención de la gente", asegura. Además, es para ella "un momento perfecto para pasarlo divino, enseñando a hacer estas pequeñas figuras japonesas que sirven como confidentes a las personas que los regalas, por eso no tienen boca", señala.

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Y es que desde los más pequeños a los más grandes quieren conocer la manera de hacer estos muñecos y los padres "aprovechan y traen a sus hijos a hacerlos aquí en el evento porque en los colegios no es algo que se enseñe, no se practica mucho esta manualidad", concluye Acebal.

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