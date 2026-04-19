El Hospital San Agustín "rompe muros" y mueve a 1.500 personas en una gran marcha por su 50.º aniversario

“Chase” fue esta mañana de domingo uno de los protagonistas de la Marcha conmemorativa del 50.º aniversario del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) que concentró a un nutrido grupo de participantes -había más de 1.500 personas inscritas-. El perrín, de diez años, fue vestido para la ocasión con una camiseta que elaboró a mano su dueña, Tinita Cimadevilla. No era la camiseta oficial -que, por cierto, escaseó y generó algunas críticas entre participantes que no tuvieron acceso a la prenda- pero sí la más llamativa: “Es como un homenaje”, dijo la mujer, sin relación laboral con el San Agustín.

Cimadevilla y “Chase” realizaron el recorrido completo, unos tres kilómetros, del Hospital San Agustín a la Plaza de España en Avilés, cruzando de Galiana a Rivero por el parque de Ferrera. A la cabeza de la Marcha, la primera de más, como pretende la flamante gerente, Asunción Artime, iban responsables políticos y buena parte de la dirección del complejo sanitario. “Es un día muy especial. Queremos acercar el hospital a la comarca de Avilés, abrir los muros y acercarnos a los vecinos”, dijo la gerente, que agradeció el apoyo de los colaboradores en la prueba: el Ayuntamiento, la Atlética, Fundavi, Enjoy, Mediterránea, Antiguos Trabajadores....

No faltaron tampoco en la Marcha trabajadores aún en activo de distintas categorías profesionales y otros ya jubilados, algunos ligados a la asociación de veteranos que lidera María Jesús Rossell y otros por su cuenta. Estaba por ejemplo Begoña García Suárez, enfermera que comenzó a trabajar en el Hospital Universitario San Agustín en 1979, cuando el centro aún estaba en pañales. Estuvo unos meses en Medicina Interna y luego en Urología, donde fue supervisora unos años. Luego estuvo en ORL y, antes de jubilarse, pasó por Pediatría, con Isolina Riaño, que ahora ejerce en el HUCA, en Oviedo.

EN IMÁGENES: marcha conmemorativa del 50.º aniversario del HUSA, de Avilés / Mara Villamuza

La caminata organizada por la gerencia del San Agustín fue motivo de encuentro y reencuentro. Hubo abrazos, bienvenidas, besos, risas, fotos para enmarcar, guiños a lo que fue un hospital que nació un mayo de 1976 y allá por los noventa fue sometido a obras de ampliación. Participaron también colectivos vinculados a la comarca como Difac, de Discapacitados Físicos. También trabajadores que pasaron en la “casa” como los exgerentes Enrique González y Miguel Rodríguez y otros que siguen, como el traumatólogo Manuel Ángel Sandoval, las enfermeras Trinidad Caminero, Gabriela Saiz, Araceli Carreira… La lista, interminable. A trabajadores y extrabajadores se sumaron representantes políticos de la comarca avilesina así como familiares y amigos de trabajadores y también personas sin relación laboral con el centro que quisieron homenajear paso a paso a un centro ya “cincuentón”.

Los participantes se mostraron encantados con la convocatoria. David Álvarez, dietista del HUSA, por ejemplo, consideró Avilés como la ciudad más deportiva de Asturias y aplaudió la cita: “Es una forma de vernos y encontrarnos todos menos uniformados”. Ya en meta había agua para todos. También se instalaron algunas asociaciones que dieron a conocer su trabajo. El colofón: una clase de zumba de postre de la caminata.