La limpieza viaria de Castrillón tiene premio: el concejo recibe la prestigiosa "Escoba de plata"

El Ayuntamiento de Castrillón ha sido reconocido con la distinción "Escoba de Plata" en el concurso "Escobas 2026", organizado por ATEGUS (Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente).

"Nos han otorgado la Escoba de Plata por la renovación total de la maquinaria del servicio de limpieza diaria, la incorporación de vehículos más sostenibles, todos ellos propulsados por GNC o por motores 100% eléctricos, así como la incorporación de nuevos servicios de limpieza, destacando el decapado de pavimentos y la ampliación de las zonas de actuación", explica Eloy Alonso, alcalde del concejo, visiblemente orgulloso por un galardón que, según destaca, "reconoce la excelencia, el compromiso y el impacto generado en el campo medioambiental".

La entrega de premios, en junio, en Madrid

La entrega de los premios tendrá lugar el miércoles 10 de junio de 2026 en IFEMA (Madrid). El Ayuntamiento de Castrillón estará representado en el acto, donde recibirá este reconocimiento al esfuerzo por modernizar los servicios públicos con criterios de sostenibilidad. El certamen, que se celebra de forma bienal desde 1987, evalúa proyectos por su impacto técnico, social, económico y ambiental, y cuenta con el respaldo de la ISWA (International Solid Waste Association).

Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer la excelencia técnica y destacar el impacto social, económico y ambiental de proyectos enfocados en la gestión de residuos, la limpieza urbana, el aseo industrial, la innovación social y la tecnología que mejora la calidad de vida y la sostenibilidad.

Candidaturas nacionales e internacionales

Se aceptan candidaturas tanto a nivel nacional como internacional, aunque cada participante puede optar solo a un premio por edición.

La ceremonia de entrega de los galardones contará con la presencia de representantes institucionales, de la administración pública y profesionales del sector. El jurado estará compuesto por expertos de prestigio en las materias del certamen y miembros de la junta directiva de ATEGRUS, y cuenta con el apoyo de la ISWA (International Solid Waste Association).

Castrillón recibe esta distinción por las mejoras establecidas en el servicio de limpieza viaria, con un nuevo contrato que ejecuta la empresa especializada FCC Medio Ambiente. El galardón reconoce, sobre todo, la renovación total de la maquinaria del servicio de limpieza incorporando vehículos medioambientalmente más sostenibles, con motores eléctricos así como la incorporación de nuevos servicios de limpieza destacando especialmente el decapado de pavimentos y la ampliación a nuevas zonas de actuación.

Mejora del mantenimiento general

FCC realiza en el municipio trabajos de limpieza viaria como barridos manuales (con carro y motorizados), barridos mecánicos de aceras y calzadas, desbroces y desherbados, baldeos de aceras y calzadas, fregado de pavimentos con alta presión, limpieza de pintadas (con agua caliente a presión y máquina tintométrica), vaciado, limpieza, mantenimiento y reposición de papeleras, barridos de repaso en turno de tarde en los principales núcleos (Piedras Blancas, Salinas y Raíces), cribado mecánico y limpieza manual de playas, tanto en turno de mañana como refuerzo en turno de tarde que se ha extendido a todo el año, o retirada de cartelería, entre otros. Todo ello, supuso una inversión por renovación total de la maquinaria en servicio, por unidades algunas eléctricas y en todo caso medioambientalmente más sostenibles, que supera los 2.300.000 euros .

Junto con esta clara mejora de la limpieza, el objetivo del gobierno de Castrillón ha sido la mejora de servicios básicos y del mantenimiento general del concejo y se continuará trabajando en este objetivo.

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Igualmente, se ha mejorado la recogida de basuras con la sustitución y recolocación en su día de nuevos contenedores y la mejora del reciclaje. También se están realizando mejoras en el alumbrado rural y urbano, junto con la reparación de aceras, un convenio con Confederación Hidrográfica para la limpieza de ríos, la mejora del desbroce en carreteras y caminos rurales y el asfaltado en zonas urbanas interurbanas y rurales que se potenciará en este ejercicio. Todo ello, explican desde el gobierno local, "completa la mejora del mantenimiento general del concejo, que estamos potenciando, y lo haremos aún más en los próximos meses con la ejecución del nuevo presupuesto, ya que es uno de nuestros principales objetivos prioritarios".