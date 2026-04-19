Nueva confirmación para los conciertos de "Luanco al mar", que recibe este agosto a la banda decana del rock andaluz

El festival "Luanco al mar by Picofino" continúa desvelando su programación para la sexta edición con una confirmación de enorme valor simbólico y musical: "Medina Azahara", que será uno de los grandes protagonistas del cartel con su actuación el domingo 9 de agosto en el muelle viejo de la localidad.

Las entradas para este concierto saldrán a la venta este martes, 21 de abril, a las 1100 horas, a través de la página web oficial del festival. La cita tendrá, además, un carácter especialmente emotivo, al tratarse del último concierto en Asturias de la última gira del grupo. Una cita única donde el público podrá disfrutar de un repertorio cargado de clásicos, emoción y la fuerza escénica que siempre ha acompañado al grupo cordobés.

La de "Luanco al mar" se anuncia como una despedida a la altura del legado de la banda, que tendrá lugar en uno de los enclaves más singulares del verano del norte de España. Con más de cuatro décadas de trayectoria, "Medina Azahara" ha firmado algunas de las páginas más reconocibles de la historia del rock nacional, convirtiéndose en un imprescindible para varias generaciones. Su característica mezcla de rock, sensibilidad andaluza e himnos que forman parte de la memoria colectiva les ha situado como una de las bandas más queridas y respetadas del panorama musical español. grupo formado por Manuel Martínez (voz), Paco Ventura (guitarra) y Manuel Ibañez (teclados), es uno de los grandes referentes del rock andaluz.

La banda "Medina Azahara" / Luanco al Mar

El último concierto de su carrera tendrá lugar el 21 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Con esta nueva confirmación, "Luanco al mar by Picofino" continúa perfilando un cartel que se irá completando en las próximas semanas, manteniendo la esencia que lo define: un festival de aforo reducido –hasta 2.000 personas–, integrado en el entorno y con una experiencia que prioriza la calidad frente a la masificación.

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El festival creado hace 6 años por la promotora asturiana Santo Grial se desarrollará del 7 al 12 de agosto próximos en la villa luanquina con una programación diversa y transversal que combina artistas nacionales e internacionales y espectáculos familiares.