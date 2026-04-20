Más de 800 empleados del Ayuntamiento de Avilés, llamados a las urnas el próximo 10 de junio para elegir nuevo comité de empresa

Comienza el proceso para la constitución de un nuevo comité de empresa y la junta de personal en el Ayuntamiento de Avilés. El proceso, que desembocará en la votación del próximo 10 de junio, ha comenzado con la constitución de las mesas electorales. La campaña se prolongará desde el jueves 4 de junio, fecha en que tendrá lugar la proclamación definitiva de candidaturas, hasta el lunes 8 de junio. El último día para solicitar el voto por correo es el 5 de junio. Con estos pasos se avanza en el "desbloqueo" que algunas centrales habían venido denunciando en los últimos meses. Son más de 800 los empleados municipales que están llamados a las urnas.

En fechas recientes, el sindicato Avanza había enviado una carta a todos los sindicatos con representación en el comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento pidiendo esta convocatoria de elecciones. "Las razones, de suficiente peso, son tres: el bloqueo existente en cuestiones que atañen a las relaciones laborales es palmario e inasumible; el bloqueo de los órganos de representación colectiva es absoluto; y que este 5 de abril se cumplieron cuatro años de las últimas elecciones sindicales", argumentaron.

"La mayoría que en 2022 fue conformada por todas sus siglas, en la que se ha dejado fuera a nuestro sindicato fuera de toda responsabilidad en los órganos de representación colectiva, junta de personal y comité de empresa, no ha servido absolutamente para nada. Al menos debería servir para que con esa misma mayoría se convoque un nuevo proceso electoral para poner fin este bloqueo existente y para que todas las compañeras y compañeros se puedan pronunciar. Porque toca y porque ya no queda otra alternativa", defendieron entonces en aquella comunicación desde Avanza.

Convenio caducado

En las últimas elecciones sindicales, en 2022, Avanza fue el sindicato mayoritario en el comité de empresa, con cuatro representantes. Usipa obtuvo tres y UGT y CSI uno cada uno. Pese a ello, tanto la presidencia del comité de empresa como la secretaría son ostentados por Usipa, que también tiene un delegado de Prevención, como UGT.

En la Junta de personal, con trece representantes, las elecciones sindicales de 2022 dejaron un reparto de representantes muy dividido: cuatro para Avanza, UGT y Sipla, y dos para Usipa. La presidencia de la Junta fue finalmente para Sipla y la secretaría para UGT. Ambos se repartieron los dos delegados de prevención.

Noticias relacionadas

En el último informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado, el relativo a la fiscalización del Ayuntamiento de Avilés correspondiente al ejercicio 2022, se pone de relieve la necesidad de revisar el acuerdo que regula las condiciones laborales del personal funcionario, en situación de ultraactividad desde el año 2011.