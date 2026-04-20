Avilés recibió solo en abril 20.000 visitantes y el gobierno destaca el auge turístico y comercial de la ciudad

"Hace dos décadas Avilés no contaba con una oficina de turismo y hoy en día la cosa no tiene nada que ver. Ahora más de 200.000 visitantes vienen a conocernos a o largo de todo el año". La concejala de Turismo y Comercio, Raquel Ruiz, participó este lunes en la entrega de premios de dos de las campañas de promoción comercial vinculadas a la tarjeta de fidelización Aquí Vuelvo, una iniciativa de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), e hizo gala del buen momento de la ciudad. Así, expuso el auge del sector turístico en una ciudad "que ha crecido en un 20% en los últimos años gracias a este tipo de actividades, entre otras cosas".

Tan solo en el último mes de abril la villa avilesina ha recibido un total de 20.000 personas, una cifra que demuestra que "este es el camino que debemos seguir entre todos", a juicio de la concejala.

La tarjeta "Aquí Vuelvo", de cuyos incentivos se dio cuenta en el acto de este lunes, es una iniciativa que apenas lleva unos meses en marcha y cuyo objetivo es "modernizar el comercio y aumentar la confianza y la vinculación de la clientela con los negocios locales". Las campañas que fueron premiadas en esta ocasión fueron las correspondientes al día del Padre y el Bollo, en las que se implicaron 150 negocios.

Se trata de una tarjeta gratuita que permite a los comercios, ya sean socios de la Ucayc o no, utilizarla como su propia tarjeta de fidelización. Cada compra realizada con ella permite a los clientes participar en las campañas que la asociación organiza con el fin de dinamizar el comercio y espacio urbano. En esta ocasión, se han entregado cinco estancias de fin de semana en un hotel con spa y cena para dos personas, cinco bonos comercio por valor de 50 euros cada uno y 30 bollos de Pascua. Además, se han repartido fuera del acto 30 botellas de aluminio reutilizables.

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La tarjeta "Aquí Vuelvo" sigue siendo una parte importante de las campañas comerciales de la ciudad. Ya está en marcha la que está dedicada al día de la Madre, que tendrá lugar el primer fin de semana de mayo, y que reparte en premios 1.500 euros divididos en varios cheques de regalo.