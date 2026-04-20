El Ayuntamiento de Avilés abre el plazo de inscripción para dos cursos gratuitos de iniciación al voluntariado

Con motivo del Año Internacional del Voluntariado en 2026, el Ayuntamiento de Avilés ha abierto el plazo de inscripción en las dos primeras accionas formativas programadas. El taller presencial "Iniciación al voluntariado" será el martes 28 de abril en el Palacio de Valdecarzana y el plazo de inscripción está abierto hasta el viernes 24 o hasta completar el número de participantes. El curso online "Construyamos tu voluntariado" tendrá abierto el plazo de inscripción hasta el 1 de diciembre. Son formaciones gratuitas dirigidas a personas que ya ejercen como voluntarias y a aquellas que aún no lo sean pero que tengan interés por el mundo.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la web www.avilesvoluntariado.org, en el apartado "Cursos", donde se puede encontrar toda la información y los respectivos formularios de inscripción. Para ampliar información, se puede contactar con la Oficina Municipal del Voluntariado a través del teléfono 985 129 098 o del correo electrónico participacion@aviles.es.

"Iniciación al voluntariado" durará tres horas, de 16.30 a 19.30 horas, y se abordarán de forma práctica contendidos para orientar a las personas que tengan interés por la acción solidaria y el voluntariado. Entre ellos, se darán a conocer los ámbitos y actividades del voluntariado y el marco legal, así como dónde y cómo hacer voluntariado en Avilés y Asturias.

El curso online llega en 2026 a su séptima edición. Dura 20 horas y los participantes podrán completarlo a su propio ritmo desde el momento de su inscripción y hasta el 20 de diciembre, cuando se cierre la plataforma formativa.

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Ambos cursos son compatibles, pues el online facilita la conciliación a aquellas personas que no cuentan con mucha disponibilidad. El presencial aborda los contenidos de forma más condensada, pero ofrece la ventaja de desarrollarse en un ambiente grupal. En ambos casos se proporcionará diploma acreditativo a quienes lo realicen.