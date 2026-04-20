¿Por qué caen las ventas en la Rula de Avilés en el primer trimestre del año? Las cuotas de una especie fundamental y la expectativa ante la principal costera de la primavera

En la Nueva Rula de Avilés trabajan con una cifra que resume su actividad diaria: se vende una caja de pescado cada cuatro segundos. Una media que funciona, no obstante, más como referencia que como objetivo constante.

El primer trimestre del año se cerró en Avilés con 1.655.880 kilos descargados y una facturación ligeramente superior a los 7 millones de euros, cifras inferiores a las registradas entre enero y marzo de 2025, cuando se alcanzaron 2,1 millones de kilos y 7,7 millones de euros de facturación.

Si el análisis se centra en el último mes, según datos de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, tres especies reflejan las principales variaciones del mercado. La xarda (caballa), con 37.741 kilos vendidos en marzo, se sitúa muy por debajo de los 525.267 kilos registrados en el mismo mes de 2025.

Esta caída se explica, en parte, por la reducción de la cuota pesquera aplicada por la Unión Europea, inicialmente del 70% y posteriormente revisada al 48%, además del impacto del precio del gasóleo, que reduce la rentabilidad de la flota. El precio medio de la caballa se situó en torno a los 4 euros por kilo.

La bacaladilla también tuvo un papel relevante en la lonja avilesina, con 255.069 kilos vendidos, frente a los 325.565 kilos del año anterior, y un precio medio de 0,83 euros por kilo.

Otro de los productos clave fue la merluza, con 394.428 kilos descargados en Avilés, lo que representa la práctica totalidad del volumen comercializado en Asturias durante marzo, que ascendió a 441.980 kilos.

En términos generales, marzo fue el mejor mes del trimestre en la Nueva Rula de Avilés en volumen de ventas, y así lo constatan las cifras de la rula.

De cara a los próximos meses, el sector afronta la costera del bocarte y la continuidad de la xarda, ambas campañas estacionales, además de la merluza. La principal campaña del año llegará con el inicio del bonito del norte, cuya temporada suele marcar el punto álgido de actividad en el muelle pesquero avilesino.

El año pasado, el primer bonito de la temporada se vendió en Avilés el 12 de mayo, a bordo del barco bermeano "Goienkale", en la fecha más temprana registrada hasta el momento.

La campaña cerró entonces con un récord histórico de 2.030.000 kilos de bonito del norte, un 43% más que en 2024, con la participación de 70 barcos y 360 descargas, que generaron una facturación de 8,3 millones de euros.

El bocarte

Con abril ya comenzado, la flota asturiana mira ahora al bocarte, que en marzo registró capturas apenas reseñables: se vendieron 452 kilos. La previsión es que en las próximas semanas llegue más cantidad a la Nueva Rula de Avilés, una vez que el bocarte comience a moverse hacia el oeste.

"Ahora está hacia la zona de Ribadesella, pero esperamos que esta semana que comienza ya empiecen a entrar barcos con bocarte más a menudo", explicaron desde la Nueva Rula, que la semana pasada contabilizó diez lanchas con este pescado de temporada.

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En el vecino puerto de Gijón, la costera del bocarte, una de las campañas con mayor incidencia en la lonja de El Musel en los últimos años, comenzó con buen pie, con la subasta la pasada semana de cerca de medio millón de kilos de anchoa en tan solo tres días. Al igual que la xarda, el bocarte es una especie migratoria que empieza por el este, frente al País Vasco, y se desplaza paulatinamente hacia el oeste. De ahí que habitualmente las primeras descargas lleguen antes a Gijón que a Avilés, por proximidad para los barcos.