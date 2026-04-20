Clamor por el tráfico en el paseo de la Ría: "Los coches exceden el límite de velocidad y en algún momento pasará algo"

"Polución, atascos y mucho ruido" se concentran en una zona que debería ser "tranquila y de ocio". El paseo de la ría de Avilés por la avenida Conde de Guadalhorce se convierte en una odisea de "humo y malos olores" cuando los camiones circulan por su carretera todas las semanas. Por eso, muchos de los avilesinos evitan pasear por el lugar "para evitar este problema", cuenta Ana Lueje, pues cuando pasan los vehículos pesados "se nota mucho que sueltan mucha contaminación, sobre todo en los días que hace más calor".

Luis Ángel López en la avenida Conde de Guadalhorce. / Mara Villamuza / LNE

Adriana Álvarez trabajó con camiones en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), en Avilés, por lo que entiende que "la zona es muy accesible para estos vehículos, no nos quedaba otra que pasar por aquí", asegura. Sin embargo, cree que "hay muchísimo tráfico y, sobre todo, es muy tedioso para los que tienen los coches aparcados aquí". El estacionamiento en la zona es gratis, en batería, "y cuando quieres salir, se hace muy complicado, prácticamente imposible".

Adriana Álvarez y Carmen Blasón paseaban por la avenida Conde de Guadalhorce tras hacer deporte. / M. O.

"Los camiones y las furgonetas grandes tienen que pasar por aquí, mínimo, dos o tres veces al día", explica Álvarez, "pueden pasar seguidos cuatro de ellos y el coche que quiera salir, no va a ser capaz. Eso, o frena todo el tráfico creando un gran atasco", advierte la mujer. Más allá de los camiones, muchos de los coches que pasan por el paseo, "a veces se saltan el límite de velocidad y en cualquier momento ocurrirá algo", admite Carmen Blasón, quien, para poner solución a este problema, cree que sería conveniente "colocar bandas sonoras para que se den cuenta de que están se están excediendo de velocidad".

Carlos Catalán en bici por el paseo de la ría de Avilés. / Mara Villamuza

Para los ciclistas el tráfico excesivo "resulta bastante complicado, sobre todo por los camiones y los coches que se desplazan más rápido", detalla Carlos Catalán. El ciclista subraya que "el paseo de la ría es mucho mejor para caminar de forma más lúdica, nosotros buscamos sitios más tranquilos y que tengan más carril bici", pues la avenida del Conde de Guadalhorce no tiene espacio para los ciclistas en su tramo del puerto deportivo. Además, afirma que "tener este tipo de tráfico por la zona le quita romanticismo a Avilés".

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Javier Guerediaga en la zona del puerto deportivo. / Mara Villamuza / LNE

A Javier Guerediaga también le molesta, "pero es que no queda otra que aceptar la situación porque no tienen otro sitio para pasar". Aunque, asegura, "la situación es mucho peor cuando hay mucho follón, si vienen todos los camiones juntos, pasar por aquí es más complicado". Además, Ricardo Medina dice que "es un lugar que hemos conocido siempre de esta manera o incluso peor, por lo que no nos sorprende la situación". Algo, para Luis Ángel López, "excesivo pero lógico, porque si no, por dónde van a pasar los camiones hacia la rula". Y aunque "la polución y los olores cada vez están más controlados", Óscar Fernández encuentra en el paseo de la ría de Avilés "mucho ruido que le quita tranquilidad al lugar".