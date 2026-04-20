El espíritu de Dylan celebra sus 85 en Avilés con una gran fiesta los días 22 y 23 de mayo
Las entradas para 'Avilés Ciudad Dylanita', que celebra a Bob Dylan y su disco 'Desire', ya están a la venta online y en establecimientos físicos, con un precio de 15 euros
Encabezan el cartel Scarlet Rivera y Rob Stoner, los históricos músicos de la gira ‘Rolling Thunder Revue"
Avilés celebrará la XIX edición de ‘Avilés Ciudad Dylanita’ los próximos 22 y 23 de mayo en la Factoría Cultural para conmemorar el 85 cumpleaños de Bob Dylan y el 50 aniversario del disco ‘Desire’, uno de los más icónicos del músico y Nobel de Literatura.
Esta edición de ‘Avilés Ciudad Dylanita’ será una oportunidad única para revivir en directo una de las etapas más reconocidas de la trayectoria de Dylan, de la mano de algunos de los músicos que le acompañaron y otros que vivieron la música de Dylan en la distancia.
Encabezan el cartel Scarlet Rivera y Rob Stoner, los históricos músicos de la gira ‘Rolling Thunder Revue’. Estarán acompañados del multiinstrumentista italiano Riccardo Maccabruni “Makka”, contribuyendo a recrear el espíritu original del álbum grabado en 1976. Completan el elenco reconocidos músicos españoles y asturianos: Felipe y Botamino y Rafa Laviada, legendarios músicos asturianos de los 60,70 y 80; Ramón Arroyo, de “Los Secretos”; Litus, “La Banda de Late Motiv” y Stormy Mondays, que serán la “support band” del concierto.
La cita comenzará el viernes 22 de mayo a las 18.30 horas en la Plaza de España, donde tendrá lugar el Boulevard Dylanita, con la actuación de: Tete Bonilla y Julio Gilsanz “Zimmermans” más el Coro Contracanto.
Continuará el sábado 23 de mayo a las 19.30 horas en la Factoría Cultural con el concierto de Scarlet Rivera, Rob Stoner and Makka; Ramón Arroyo, Litus, Stormy Mondays, Felipe, Botamino y Rafa Laviada.
Las entradas ya se pueden adquirir de forma anticipada en: www.entradium.com o presencialmente en el Café Lord Byron y Discos Elepé, y tienen un precio de 15 euros (se podrán aplicar gastos de gestión en plataformas digitales).
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