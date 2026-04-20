La iglesia vieja de Sabugo cuenta los días para su rehabilitación, pendiente de permisos munipales

El Ayuntamiento de Avilés concedió hace ya meses la licencia para la restauración y consolidación de la cubierta de la conocida como iglesia vieja de Sabugo, en la plaza del Carbayo, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) dentro de la categoría de protección más alta que establece la ley de Patrimonio Cultural de Asturias, cuyas condiciones se han tenido que incluir en el proyecto. El templo aúna estilos románico y protogótico. Pero las obras, que se esperaban para febrero, todavía no han comenzado: "Faltan permiso de Ayuntamiento para el acceso de los camiones, la descarga de material y el andamio", explicó este lunes el párroco, Neyo Rodríguez. A comienzos de mayo espera saber la fecha concreta de inicio de obras una vez con todos los permisos en regla. Una vez en marcha, las obras se prolongarán durante cuatro meses.

La actuación sumará 249.000 euros, una cantidad que saldrá de la parroquia de Sabugo, de donaciones y colectas, según avanzó semanas atrás el propio Rodríguez.

Bodas y misa semanal

Una vez finalice la actuación, el sacerdote tiene dos objetivos en mente: recuperar las bodas a partir de 2027 –para este año tienen registrados diecisiete enlaces en Sabugo, todos ellos fechados el año pasado– y también una misa semanal, que será los sábados a las nueve de la noche. "Será el plato fuerte de este año", dijo el sacerdote.

El proyecto incluye las actuaciones necesarias para dar solución a la pérdida puntual de estabilidad estructural de la cubierta por deterioro de un tramo de la fábrica del muro norte de la nave. Y también solucionar las filtraciones de la cubierta.

Sin actividad

Los males que aquejan a la iglesia vieja de Sabugo ya se detectaron allá por 2023, como informó entonces este diario, en forma de daños en el entramado de madera que soporta el peso del tejado, fundamentalmente los pontones y la ripia. Por prudencia y para evitar que un ocasional desprendimiento causase daños a las personas se prohibió el uso del edificio y se suspendieron todas las actividades que se desarrollaban en el mismo.

Obras desde 1950

Las actuaciones de importancia más recientes sobre el inmueble se abordaron a partir de 1950 con la reconstrucción tras los daños sufridos durante la Guerra Civil. Se reconstruyeron las bóvedas de la nave, manteniendo gran parte de la estructura de madera de la cubierta, incorporando una cercha española para refuerzo del forjado del campanario, cuyo hueco de acceso se cerró. Se rehizo el coro, se demolió la casa rectoral y se reconstruyeron los muros, bóvedas y cubierta de las capillas. En los años 90 se dispuso un drenaje perimetral y se construyó la actual escalera de caracol. En 2023 se reforzó el apoyo de una cercha con una pilastra de ladrillo.