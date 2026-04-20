"Podía haber escrito zampabollos si fuera gordo": la acusada de insultos racistas en Avilés alega que no fue por odio sino "por un problema personal"

La mujer acusada de insultar y hacer pintadas de odio en la puerta de una familia siria residente Avilés defendió este lunes durante la vista oral que actuó bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas. A lo que se sumó, declaró, un problema personal con uno de los miembros de la familia siria que había sido novio de su hermana: “Le había puesto los cuernos”. La acusada negó de esta forma prejuicios o rechazo hacia la familia siria por su condición. “Fue algo personal, podía haber escrito lo que fuera, la nacionalidad que tuviera me da igual. Si hubiera estado con sobrepeso le hubiera dicho: ‘Puto gordo, deja de comer, zampabollos’”. Destacó, además, que su expareja era de origen paraguayo: “No soy una persona que tenga problemas con eso”, sentenció.

Los hechos que se juzgaron este lunes en el Penal de Avilés ocurrieron el 2 de abril de 2024, día de la Comida en la Calle de aquel año. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando, según el Ministerio Fiscal, la acusada, que se dirigía a casa de su novio, en el Nodo, pintó con un lápiz negro en la puerta de los vecinos, donde reside la familia de origen sirio, un matrimonio con hijos. Puso: “Putos moros de mierda”, “Vuelta a vuestro país, putos moros”, según la Fiscalía.

Al escuchar ruidos, la mujer siria abrió la puerta y, al verla la acusada, le profirió expresiones verbales de naturaleza similar, como “bosquimana, mora de mierda”, al tiempo que le dirigía gestos obscenos. En ese momento ya estaba presente el resto de la familia siria, que había salido al rellano, según el escrito del Ministerio Fiscal. La mujer siria reconoció conocer a la acusada de un día anterior a los hechos juzgados. “Sabía mi historia, que yo vine aquí por la guerra con tres hijos”, lamentó.

En la vista oral prestaron declaración varios testigos citados por la acusada: su exnovio, su madre, su hermana…

El Ministerio Fiscal fue a una frase dicha por la acusada para concluir: “Podía haber escrito lo que fuera”. “Podía haber escrito lo que fuera, pero no escribió lo que fuera, no escribió un ataque personal al chico que salió con su hermana, lo que escribió fue `putos moros de mierda, vuelta a vuestro país, putos moro'. La víctima sintió que eso era un ataque a su dignidad, a su religión, y más cuando la acusada sabía lo que le había costado a la víctima y a su familia llegar a España (…). No ignoramos que pudiera estar bajo e efecto del consumo de alcohol y drogas, de hecho en el video así se ve, pero a veces el hecho de se esté bajo el consumo de alcohol o drogas (...) hace sacar lo peor de nosotros mismos, y esos sentimientos racistas fueron sacados precisamente por la acusada”.

A esto siguió el letrado de la defensa, José Ramón Nistal: “Efectivamente el alcohol saca lo peor de nosotros, pero precisamente sin el alcohol esto no hubiera salido; es decir, para eso el Código Penal tiene los artículos 20 y 21, para cuando alguien hace algo motivado por una intoxicación plena y no es realmente consciente de lo que está haciendo, pues de ser consciente no lo hubiera hecho”. Nistal solicitó la libre absolución de su clienta, que cerró la vista oral.

Se dirigió a la mujer siria: “Pido perdón, siento mucho si la he ofendido a ella”. También a la fiscal: “No tengo ningún problema ni con sirios, ni con japoneses. Pido perdón”.