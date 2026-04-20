El Principado financiará con 450.000 euros la sustitución temporal de personal en explotaciones agrarias

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha anunciado una financiación de 450.000 euros destinada a la sustitución temporal de personal para pequeñas y medianas explotaciones agrarias, tras la visita a las ganaderías José Luis González y Marqués en Gozón. La concesión de las ayudas a las tres cooperativas solicitantes, Campoastur, Central Lechera y Valcor, serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado este martes. El objetivo es garantizar que "las explotaciones agrarias puedan seguir funcionando con normalidad cuando sus titulares o trabajadores necesiten ausentarse en caso de enfermedad, vacaciones y permisos laborales, sin que repercuta en la viabilidad del negocio", asegura la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López.

Asimismo, esta financiación sirve para "fomentar la rentabilidad social del sector y la igualdad de oportunidades en el medio rural", afirma. Por otra parte, la directora general detalla que el Gobierno del Principado está "trabajando para reforzar este servicio, pues la consejería pretende agilizar los procedimientos de contratación de mano de obra extranjera cualificada, con el fin de garantizar la rentabilidad social de los ganaderos asturianos".