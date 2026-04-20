Vox Avilés denuncia el "colapso" de los Servicios Sociales de la ciudad ante el proceso de regularización de migrantes recién iniciado

En el contexto del proceso de regularización de personas migrantes que se está llevando a cabo en España, Vox Avilés ha querido denunciar "la situación de colapso en la que se encuentran sumergidos los registros de Servicios Sociales". Su portavoz, Arancha Martínez ha mostrado su preocupación advirtiendo de que "si ya no dan abasto con miles de personas, como es natural, pidiendo certificados de empadronamiento y vulnerabilidad, nos preguntamos qué va a ocurrir cuando se regularicen todas las personas que también tendrán derecho a acceder a prestaciones, comedores sociales o bonificaciones en las guarderías".

Martínez advierte de que se trata de un proceso que "se está haciendo sin ningún tipo de planificación o calibración sobre la presión que pueden soportar los Servicios Sociales de Avilés". Destaca, además, que se trata de una ciudad que "requiere de muchísimos recursos que nuestros mayores y familias han pagado durante su vida y que al final se destinan a pagar la mala preparación y el desorden al que el Gobierno Central nos tiene sometidos".

Ayudas a la vivienda

Asimismo, el grupo municipal advierte sobre las ayudas a la vivienda proporcionadas a través de la Fundación San Martín, puesto que "la mayor parte de los beneficiarios de las ayudas públicas, casi tres de cada cuatro euros que se destinan, van a parar a familias de origen extranjero, que no son vecinos de Avilés". Arancha Martínez apunta que "solo el 32,43% de las ayudas se destinaron a familias locales en 2024, con una bajada al 25,82% en 2025".

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Por último y "al margen de la nacionalidad de los receptores", afirma no estar de acuerdo con los requisitos que se exigen. Critica, sobre todo, el punto que piden "estar empadronado o tener asistencia efectiva en el municipio de Avilés de forma ininterrumpida al menos con seis meses de antelación a la fecha de prestación de la solicitud", puesto que, afirma, "debería ir un poquito más allá de los seis meses, ya que quiere decir que cualquiera que acabe de llegar sin tener un arraigo efectivo en la ciudad, va a tener más preferencias sobre los vecinos avilesinos".