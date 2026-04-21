Adrián Hinojosa, un cántabro con una discapacidad intelectual que rompe barreras como peregrino: planea llegar a Santiago, mitad a pie, mitad andando, tras su parada en Avilés

Adrián Hinojosa es natural de Santander y tiene una discapacidad intelectual del 75 %. Tiene claro que el deporte es una “buena herramienta para romper barreras”. Se propuso realizar el Camino de Santiago y este martes llegó a Avilés con ganas de completar su objetivo. Hace tramos a pie y otros en bicicleta y desborda entusiasmo. “Hago este proyecto para romper barreras, para tener más oportunidades sociales, en el ámbito laboral y la vida en general”, sostiene el deportista cántabro, recibido en Avilés por el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero; la edil de Juventud, Raquel Ruiz y los ediles del PP, Ceila Fernández y Carlos Fernández.

Hinojosa partió del Palacio de los Festivales de Santander el pasado 10 de abril. Realiza etapas diarias de aproximadamente 30 kilómetros y cuenta con el apoyo logístico de Raúl Ribalta, que empezó su siendo su entrenador a distancia. “Durante el reto, hago un acompañamiento 24/7 y de manera previa hicimos el plan de entrenamiento, físico y mental”, comenta Ribalta que conoció hace años a Hinojosa en un proyecto de hockey inclusivo.

“Aparte de su discapacidad, tiene muchas potencialidades”, destaca Ribalta, que relata que la última etapa antes de llegar a Avilés “fue un poco renqueante, pero después fue cogiendo calor y se ha recuperado”. Hinojosa fue atendido por un fisioterapeuta en Gijón tras sufrir una sobrecarga en un pie. Eso tan solo le ha trastocado un poco, ya que si en un principio tenía pensado hacer la etapa entre Avilés y Muros corriendo, finalmente ha optado por la bicicleta.

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Si a Adrián le dan a elegir prefiere correr, no por el día en cuestión sino a nivel general: “Siempre he sido de correr, me ha gustado siempre el atletismo porque siempre ha sido desde los cinco años la vía de escape a mis problemas”. La bicicleta tampoco se le da nada mal. “Quiero agradecer al Ayuntamiento de Avilés que me dé visibilidad”, señaló el atleta que se ha propuesto cruzar la meta en Santiago el próximo 1 de mayo.