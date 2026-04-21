Alerta en el Niemeyer: un simulacro de intervención antiterrorista llevará a decenas de vehículos de emergencias a ocupar los accesos al complejo cultural avilesino

Un ejercicio práctico que comenzará a las 11.00 horas de este martes, 21 de abril, movilizará a la Policía Nacional, en un simulacro para neutralizar una supuesta alerta terrorista.

Participarán de forma conjunta efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Servicios Sanitarios y Autoridad Portuaria

No se prevén restricciones de tráfico, si bien habrá una gran presencia de vehículos de emergencia en el entorno del centro Niemeyer

Esta iniciativa, impulsada desde el Cuerpo Nacional de Policía en el marco de los protocolos de formación y coordinación de seguridad ciudadana consiste en un simulacro de evacuación e intervención operativa ante un supuesto incidente de naturaleza terrorista.

Dispositivo y restricciones

Para garantizar el desarrollo seguro de las maniobras, se procederá al acotamiento del perímetro y a la prohibición de la circulación tanto peatonal como rodada en los accesos al complejo.

No obstante, la organización facilitará, siempre que el desarrollo del ejercicio lo permita, el acceso a los trabajadores de la zona que deban desplazarse a sus domicilios o puestos de trabajo.

Aviso a la población

Desde la Policía Nacional se hace un llamamiento a la calma. El ejercicio está diseñado para simular una amenaza con el mayor realismo posible, lo que implicará un despliegue notable de dotaciones policiales y vehículos de emergencia, además del uso de señales acústicas y luminosas y una abundante presencia de personal uniformado y especializado.

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Se informa a la ciudadanía que transite o resida en las inmediaciones que se trata de una actividad programada y controlada, por lo que no deben alarmarse ante la presencia de los servicios de emergencia ni la intensidad de la operativa.