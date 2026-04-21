Cambios en la movilidad de Avilés: nuevas tarifas en la zona azul y aprobación de la zona de bajas emisiones

Cambios -muy ligeros- en la movilidad en Avilés. El gobierno local confía en aprobar en el próximo Pleno la nueva ordenanza fiscal de la zona azul, que incluye bonificaciones del 100% para vehículos con etiqueta CERO, y la ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE), que restringe la circulación de vehículos contaminantes en algunas calles adyacentes el casco histórico ya peatonalizado.

Zona de bajas emisiones

Tal y como ya publicó este periódico el pasado mes de mayo, la ZBE de Avilés restringirá la circulación de vehículos contaminantes de no residentes en el centro de la ciudad. El área de exclusión ocupará el casco histórico de la ciudad, ya peatonalizado, y se extenderá también a pequeñas zonas, como el entorno de la plaza del Carbayedo, las manzanas que se encuentran entre Cervantes, Rivero y La Libertad, incluida Las Artes; las calles de Marqués y Eloy Fernández Caravera; y el tramo de Marcos del Torniello hacia la iglesia de Sabugo.

La intención es que la ordenanza, de obligado cumplimiento según la normativa europea, entre en vigor en tres fases: el 31 de diciembre de 2027 afectará a los vehículos sin etiqueta medioambiental; un año después a los de etiqueta B; y en 2030 a los de la etiqueta C.

Tras someter la ordenanza a consultas e información pública, el gobierno local ha decidido incorporar una modificación en el texto para permitir el libre acceso a los vehículos de la categoría L (motocicletas con pegatina 0 y C).

En caso de salir adelante en el Pleno, la ordenanza será sometida a un proceso de información pública, a efectos de sugerencias y reclamaciones durante 30 días. En el caso de que no se presenten reclamaciones, el texto será definitivamente aprobado.

Cambios en la ORA

Asimismo, el gobierno local también someterá a la votación del Pleno cambios en la ordenanza de la tasa de estacionamiento regulado (ORA). El planteamiento es subir 5 céntimos, de 1,45 a 1,50 euros, el pago para estancias de dos horas en zona azul. También se incrementará en 5 céntimos el coste del ticket de zona azul, que pasa de 0,15 a 0,20 euros por día.

El tiempo para pagar la anulación de ticket aumenta hasta las 2 horas y la tarifa a 6 euros. Además, el servicio de retirada del vehículo por grúa tendrá un coste de 97,70 euros.

Por otro lado, se plantea una bonificación del 100% en las tres zonas de la ORA para los vehículos con etiqueta CERO y del 50% para los vehículos tipo ECO.

La nueva ordenanza fiscal no afectará a la zona naranja, que mantiene las mismas tarifas que en 2025 y cuyo tiempo máximo de estacionamiento son 4 horas y 20 minutos.

Tarjetas de residentes

El Ayuntamiento ha realizado una renovación tácita de las tarjetas anuales de estacionamiento para residentes hasta la aprobación definitiva de las nuevas tarifas.

• A los usuarios que a fecha 31 de diciembre de 2025 eran titulares de la tarjeta anual, se les prorrogó la misma de forma tácita y pueden seguir utilizándola con normalidad hasta que entre en vigor la nueva ordenanza, momento en el que tendrán que acudir a renovar su tarjeta.

• Los residentes que no tenían tarjeta anual y no quieran tenerla tampoco en 2026 seguirán abonando como hasta ahora, el día que utilicen la zona verde (0,15 euros actualmente y 0,20 euros cuando entre en vigor la modificación).

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• A los residentes que no tenían tarjeta anual pero quieran tenerla en 2026: pueden solicitarla y utilizarla y, una vez que se apruebe la modificación de la ordenanza, se procederá al abono (se hará el cálculo de los días en función de la tarifa vigente hasta la aprobación de la ordenanza y con la nueva tarifa hasta fin de año).