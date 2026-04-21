Un caniche suelto obligó a iniciar una persecución policial por el centro de Avilés: ahora su dueño tendrá que pagar 500 euros de multa
El animal cruzó Conde Guadalhorce en varias ocasiones, "causando un riesgo para la seguridad vial", según el fallo
El propietario del can alegaba que la ordenanza municipal carecía de cobertura legal suficiente en el momento de los hechos, algo que el TSJA ha rechazado
Multa de 500 euros para el dueño de un caniche suelto que obligó a varios agentes de la Policía Local a iniciar una "persecución" por el centro de la ciudad. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de ratificar la sanción impuesta por el Ayuntamiento al propietario del can al considerar que se trata de una infracción leve en la ordenanza de protección animal.
Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar el 17 de septiembre de 2023. A las 9.23 horas la Policía Local recibió aviso de que había un caniche blanco suelto deambulando por el parque del Muelle. Hasta el lugar del suceso se desplazó una patrulla del cuerpo municipal, que divisó al can subiendo por la cuesta de La Molinera. Tal y como refiere el fallo, los agentes comenzaron ahí una persecución tras el animal que les llevó a cruzar Conde Guadalhorce -"causando un riesgo para la seguridad vial en repetidas ocasiones"- finalizando la intervención a la altura del número 31 de Rivero, "gracias a la colaboración de varios agentes".
El propietario del perro apeló contra el fallo alegando que la ordenanza municipal carecía de cobertura legal suficiente en el momento de los hechos, algo que el TSJA rechaza y condena al recurrente al pago de las costas, con un límite de 150 euros.
Tipos de infracciones según la ordenanza de Avilés
Tal y como refiere la sentencia, según la ordenanza municipal avilesina hay tres tipos de infracciones: las leves, con sanciones económicas de hasta 750 euros; graves con multas de hasta 1.500 euros; y muy grandes, hasta 3.000 euros.
La ordenanza de tenencia y cuidado de animales, entró en vigor en agosto de 2022. Más allá de proteger a las mascotas, el texto tiene como objetivo facilitar la convivencia entre vecinos y animales. Tipifica como sanciones leves, entre otros asuntos, llevar a los perros sueltos, exhibir animales en escaparates, bañarlos en fuentes o estanques y obliga, entre otras cosas, a recoger los excrementos y a limpiar con agua y jabón las micciones.
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