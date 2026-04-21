El conservatorio Julián Orbón de Avilés celebra este miércoles el primer aniversario de su sede con un concierto de jóvenes talentos

La Casa de Cultura de Avilés acogerá este miércoles a las 19.30 horas el primer concierto de "Jóvenes Intérpretes". Se trata de una iniciativa que nace con el objetivo de ofrecer al alumnado del conservatorio Julián Orbón la oportunidad de actuar en un gran escenario y vivir nuevas experiencias escénicas. La entrada será libre hasta completar aforo, en una fecha especial, pues coincide con el primer aniversario de la inauguración de su sede en la calle de la Ferrería. Los estudiantes participantes, de entre 15 y 19 años y pertenecientes a los tres últimos cursos de enseñanzas profesionales, tocarán obras de compositores como Saint-Saëns, Dyens, Schumann, Albéniz, Demersseman, Debussy y Abreu.

Se trata de la primera edición del proyecto, que también surgió con el fin de dar cabida a solistas y pequeños grupos de música de cámara que, habitualmente, no participan en otros conciertos del centro como puede ser el concierto de Navidad. Su director, Carlos Galán, define este espectáculo como "una oportunidad muy valiosa para nuestro alumnado, que puede experimentar lo que supone subirse a un escenario y compartir su trabajo con el público". Asimismo, asegura que, con este tipo de actividades, "el conservatorio siga siendo un referente cultural abierto a la ciudad, generando propuestas accesibles y de calidad para todos".