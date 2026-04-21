Dani Fernández reprograma para el 12 de septiembre su concierto en Avilés tras la caída durante un espectáculo de su gira en Valencia
"Mi equipo ha trabajado lo más rápido posible para que podáis reorganizaros, así que aquí van las nuevas fechas de España", confirmó el artista a través de sus redes sociales
Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, pero si alguien no puede asistir y necesita devolverlas, recibirá un email en la misma dirección desde la que compró las entradas donde se le explicará cómo hacerlo
E. P. / I. G.
Dani Fernández ha suspendido el concierto que tenía programado para el próximo 9 de mayo en el pabellón de La Magdalena en Avilés tras la caída que sufrió el pasado fin de semana en una actuación en Valencia y por la que ha tenido que ser intervenido de una lesión en el hombro. La que era su única cita en Asturias ha quedado reprogramada para el 12 de septiembre.
También ha quedado aplazada la cita del artista para este sábado, 25 de abril, en el Navarra Arena de Pamplona. El artista ha anunciado que el concierto se aplaza al 19 de septiembre en el mismo recinto.
Según ha explicado el propio Dani Fernández en sus redes sociales, por recomendación médica ha anulado los próximos conciertos. A los de Pamplona y Avilés se suman también a la supensión los de La Coruña y Ciudad de México.
"Mi equipo ha trabajado lo más rápido posible para que podáis reorganizaros, así que aquí van las nuevas fechas de España", señala Fernández, informando de que actuará en Avilés el 12 de septiembre, en A Coruña el 17 de septiembre y en Pamplona el 19 de septiembre.
El artista apunta que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha, "pero si alguien no puede asistir y necesita devolverlas, vais a recibir un email en la misma dirección desde la que comprasteis las entradas donde os explicarán cómo hacerlo". "Podéis solicitarlo desde el mismo día que recibáis el email hasta el próximo 5 de mayo", explica.
Dani Fernández señala en la misma publicación que ya está en casa descansando. "Han sido unos días complicados pero he sentido más que nunca todo vuestro apoyo. Y desde hoy mismo ya estoy en manos de profesionales para volver lo antes posible al escenario", destaca.
"Aprovecho para mostrar todo mi agradecimiento al equipo médico por todo lo que han hecho por mi estos días, y a mi familia y a mi equipo por no dejarme solo nunca", aseguró en el mismo mensaje.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cacerolas de aspecto piedra más baratas del mercad: por solo 6,95 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia