El estadio Yago Lamela de Avilés acogerá la IX Carrera Solidaria por el Sáhara el 17 de mayo

La novena edición de la Carrera Solidaria por el Sáhara de Avilés se celebrará el próximo domingo 17 de mayo en el estadio Yago Lamela de Avilés, a partir de las 11.00 horas. Esta cita deportiva tiene como objetivo recaudar fondos y materiales para los centros educativos de los campamentos de refugiados saharauis. La participación en la carrera requiere una aportación mínima de 2 euros para la adquisición del dorsal, que se podrá comprar el mismo día del evento desde las 9.00 horas o hasta el 15 de mayo en la Factoría Cultural, la Casa de Cultura o el Complejo Deportivo Avilés (El Quirinal). Además, existe la posibilidad de colaborar comprando un dorsal sin necesidad de participar en la carrera.

La carrera se divide en siete categorías y cada una de ellas tiene un horario distinto de salida. Están clasificadas por edades, siendo chupetines la primera de ellas, de 0 a 3 años; infantil, de 3 a 6 años; 1º y 2º de Primaria; 3º y 4º de Primaria; 5º y 6º de Primaria; de 1º a 4º de la ESO; y, la última, absoluta, a partir de 1º de Bachillerato. La actividad se enmarca dentro del hermanamiento escolar que 15 centros educativos avilesinos tienen con los colegios de los campamentos saharauis. Más allá de los departamentos municipales implicados y todos los centros hermanados, colaboran de forma voluntaria la Atlética Avilesina, la Cruz Roja de Avilés, el grupo Scout Caph, Aguas de Avilés y el taller de teatro del Servicio de Juventud municipal.

Asimismo, hasta el día de la carrera, está en marcha la campaña de recogida de alimentos para llevar a los centros escolares de los campos de Tinduf en el Sáhara. Se recogerán, por cuestiones sanitarias de alimentos no perecederos y particularidades de los campamentos, pasta, arroz, legumbres secas, conservas, leche en polvo, azúcar y aceite.

Noticias relacionadas

En la carrera de 2025 se repartieron 1.123 dorsales, con una recaudación de un total de 3.968,32 euros. Fue repartido de manera equitativa en entre todos los centros saharauis hermanados, dedicándose a cubrir sus necesidades, como contenedores de agua, material informático y escolar o la rehabilitación de los colegios.