Históricos directivos del San Agustín de Avilés analizan la evolución en la gestión del HUSA

"Evolución en la gestión del HUSA". Este es el título de la jornada que se celebrará este jueves, día 23, en la Casa de Cultura de Avilés. Participarán exgerentes y directivos que pasaron por este centro de Camino de Heros, que el próximo mayo soplará las velas de su 50.º aniversario.

Se espera en la mesa redonda por María Teresa Iglesias, exgerente del HUSA que ejerció como tal entre 1996 y hasta el año 2003. Estará otra mujer, Montserrat Rossell, que fue directora de Enfermería en el centro. También José Ignacio Landaluce Laucerica, exdirector médico entre 1999 y 2002, anteriormente subdirector.

Entre las caras conocidas que se verán este jueves está la de Íñigo de Diego Marín, que fue director de gestión en el centro sanitario avilesino de San Agustín allá por 2010, justo antes de ser nombrado gerente del Hospital del Oriente. O la de Miguel Javier Rodríguez, último gerente que tuvo el San Agustín hasta que hace unas semanas asumió el cargo Asunción Artime, luanquina, licenciada en Derecho, y vinculada laboralmente a la Administración sanitaria desde hace años; en los últimos como directora Económica y de Profesionales del área sanitaria de Avilés. Rodriguez entre tanto es ahora el líder del HUCA, en Oviedo.

Se cuenta también en la mesa con Ricardo de Dios del Valle, exgerente del San Agustín en los años de la pandemia por covid. De Dios sustityó en el cargo a Enrique González, cesado sorpresivamente por el Servicio de Salud del Principado de Asturias a finales ´de noviembre de 2019. Será precisamente González, ya jubilado, quien modere la mesa redonda: "Evolución en la gestión del HUSA".

Será a partir de las 19.00 horas con acceso libre y gratuito. Este jueves.