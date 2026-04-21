Incendio en un polígono de Avilés: una acumulación de cinc, clave en el suceso

Susto en un polígono de Avilés. Los Bomberos extinguieron en la madrugada de este lunes un fuego declarado en la pared de una cabina de pintura de una nave del PEPA (Parque Empresarial del Principado de Asturias). Los primeros indicios apuntan a que el incendio se originó por una acumulación de polvo de cinc.

El 112 recibió aviso del suceso a las 2.42 horas. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de los Bomberos de Avilés, Pravia y La Morgal, que lograron dar el incidente por controlado a las 4.59. El incendio se saldó sin más daños que el ocasionado por las llamas en 50 metros cuadrados de pared.

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Un momento de la intervención / SEPA

Los Servicios de Emergencia del Principado han informado de lo ocurrido a la Policía Local y Nacional, que ahora investigarán los porqués del suceso.