IU de Gozón advierte: "No es el momento de implantar la zona azul"

La segunda de las reuniones del equipo de gobierno de Gozón para preparar el debate plenario sobre los presupuestos municipales del próximo día 29 finalizó sin acuerdo, al menos, por parte del grupo de Izquierda Unida. Su portavoz, César Fidalgo, considera que "no es de recibo" que el PSOE pretenda "ventilar" el trámite de aprobación de las cuentas "en apenas una semana", sin más diálogo que el esperado respaldo del grupo de ediles no adscritos, antes en el PP. "Este presupuesto no responde a una negociación, va con partidas cerradas", declaró Fidalgo quien recuerda, ante las críticas socialistas a su petición de más tiempo para estudiar el proyecto, que fue el mismo equipo de gobierno el que hace unos meses llamó a IU para comenzar a hablar de las cuentas locales de 2026. "Esto no es un presupuesto, es un negociado con unos concejales de cara a la galería", mencionó el portavoz de IU.

Las cuentas del Ayuntamiento de Gozón para este 2026 ascienden a un total de 16.751.172,09 euros. El capítulo de inversiones será de 2,7 millones de euros, según los cálculos del área de Hacienda. Tras la ruptura con IU y su salida posterior del gobierno, los socialistas ostentan el bastón de mando en el concejo en minoría con siete concejales, por lo que será necesario que algún grupo municipal apoye el presupuesto, bien sea con votos a favor o mediante la fórmula de la abstención.

Los de IU concluyen que en el PSOE "únicamente están tratando de obtener el plácet de los no adscritos, porque no hay ninguna negociación presupuestaria", recalcan al tiempo que advierten sobre un asunto de máxima importancia: "Se están dando pasos evidentes para implantar la zona azul sin estudiar los problemas que genera en un núcleo como Luanco y con el ejemplo reciente del caos que se generó en Llanes. Claramente, no es el momento".

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El portavoz, César Fidalgo, indicó asimismo que en el anteproyecto elaborado desde el área de Hacienda no se recogen inversiones "importantes" como la pendiente en el polideportivo o para las áreas de Urbanismo y Obras que dirigía IU cuando estaban en el gobierno. "Se recoge únicamente una partida genérica para accesibilidad, sin más concreción", señalan. "Lo que quieren es lanzar el presupuesto, sin negociar y planteando una zona azul muy a la ligera, sabiendo que no es la solución al estacionamiento en Luanco", concluyó diciendo.