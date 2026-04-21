Javier Fernández-Font, de Alusín Solar, disputará a Daniel González la presidencia de la Cámara de Comercio de Avilés

El empresario avilesino Javier Fernández- Font, de Alusín Solar, ha anunciado este martes su intención de presentarse a las elecciones a la Cámara de Comercio de Avilés. Esta decisión, ha dicho, la ha tomado con una convicción clara: "la comarca y los ayuntamientos que integran la demarcación cameral tienen todo lo necesario para afrontar una nueva etapa de desarrollo económico, basada en la innovación, la colaboración y la atracción de talento, donde la Cámara de Comercio debe ser una herramienta vertebradora , útil, moderna y al servicio de todos los sectores: la industria, el comercio y los servicios. Una visión compartida para todos los sectores".

Font asegura que durante los últimos quince años ha vivido de cerca la transformación industrial y energética de Asturias, "pero también he visto cómo el comercio y los servicios han sabido adaptarse a un entorno cada vez más exigente. Creo que ha llegado el momento de trabajar juntos para que la Cámara de Comercio vuelva a ser el punto de encuentro del tejido empresarial de toda la comarca".

Como retos para los próximos años cita el impulso a la innovación y la formación como ejes de la competitividad, además de apoyar al comercio local en su transición digital y en la adaptación a los nuevos modelos de consumo;. Igualmente citó la importancia de fortalecer los servicios profesionales y turísticos, especialmente el turismo MICE, donde la Cámara fue pionera además de y seguir fomentando una industria moderna y sostenible que genere empleo de calidad y sirva de motor para el resto de sectores. En definitiva, "un proyecto colectivo y colaborativo".

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Su candidatura, dijo Font, se basa en "la colaboración sincera, leal y responsable con las administraciones y entidades del ámbito económico y social regional y nacional, y de manera especial con los ayuntamientos que forman parte de la demarcación cameral".