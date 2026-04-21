Pase por consulta de enfermería: cinco relatos del día a día en el Hospital San Agustín de Avilés

Ascensión García López es enfermera de consulta de Urología. Gracias a su trabajo en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) se evitan y retrasan ingresos hospitalarios y un buen número de pacientes crónicos ven mejorada su calidad de vida. Eso ya es un mundo para casi todos. “Les enseñamos para facilitarles la vida, para que ganen calidad de vida. Ellos saben cómo nos llamamos, dónde estamos, el número de teléfono… Ellos, los pacientes, saben cómo dar con nosotras si tienen alguna duda una vez que reciben el alta”, explica García López de enfermos a los que, por ejemplo, enseña a sondarse así mismos. También por sus manos pasan paciente que precisan dilataciones de uretra para evitar retenciones de orina.

Este martes, García López participó en una sesión formativa y didáctica organiza por el centro con motivo del 50.º aniversario del HUSA con el título “Cuidar con excelencia y gestionar con eficiencia en las consultas de enfermería”. El encuentro lo condujo la también enfermera del HUSA Araceli Carreira.

Digestivo

Irene Viña García es enfermera de consulta de Digestivo. Su trabajo está dedicado a los pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), en una unidad formada también por tres facultativos, donde se trabaja con enfermos crónicos que padecen colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y otras colitis no clasificadas. “En este caso hago mucha educación sanitaria, gestión de los tratamientos biológicos y apoyo emocional. Además, tenemos consulta a demanda, telefónica, para cualquier duda que tengan o ante los brotes de enfermedad”, explica la enfermera. Solo de patología inflamatoria intestinal en Avilés hay 900 pacientes, a los que hay que sumar ahora los que dependen de Jarrio. Otra le las “patas” de su día a día está orientada a las hepatopatías crónicas. “Gestiono la agenda del FibroScan, prueba del hígado que evita la biopsia hepática, que sí es invasiva a diferencia de la primera”, subraya. También controla Viña la adherencia a los tratamientos de la hepatitis C o seguimiento a pacientes con betabloqueantes.

Infecciosas

María Elisa Pino Díaz trabaja como enfermera en la consulta de infecciosas del HUSA. Su día a día: “Hago seguimiento de pacientes con VIH y tenemos consulta de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) así como una consulta de prevención para personas que tienen alto riesgo de contraer el VIH”. En esta consulta, que existe desde finales de 2021, reciben atención unas 23 personas. Las ventajas de esta consulta monográfica son: “Se previene el contagio por VIH, que es una enfermedad que hoy en día se ha cronificado, pero es relevante. No solo se hace prevención, sino que se detectan enfermedad de transmisión sexual asintomáticas y hacemos mucha educación sanitaria”, apunta Pino Díaz.

Asegura que no está de más recordar el "Póntelo, pónselo", que fue un famoso eslogan de una campaña de salud pública en España en 1990 para promover el uso del preservativo. “Ahora el preservativo se usa más para prevenir embarazos que enfermedad de transmisión sexual”, advierte.

Traumatología

Mercedes Muñiz Serrano es enfermera de la consulta de Traumatología. “Llevo la consulta de información prequirúrgica para hacer seguimiento y control del procedimiento quirúrgico de los pacientes, desde le inicio al final. Además, realizamos educación sanitaria”, explica. Destaca además en la relevancia de informar correctamente a las personas mayores, que representan a número importante de pacientes: “Nos ayudamos de unas herramientas con dibujos y colores para facilitarles este proceso”.

Otorrino

Carmen Corrales es enfermera de la consulta de Otorrino. “Tradicionalmente, se piensa que solo hacemos audiometrías, pero se hacen muchas pruebas diagnósticas”, relata la enfermera. Como ejemplo solo este lunes pasaron 87 pacientes por consultas externas de Otorrino, a los que se suman a los que llegan por Urgencias e interconsultas. Como reivindicación: que el área sanitaria I, que ahora agrupa Avilés y Jarrio, disponga de una “persona referente” en estomas respiratorios, las conocidas por traqueotomías.

El jueves, más

Las cinco profesionales abrieron este martes las puertas de su consulta en el salón de actos del HUSA. El jueves continuarán los actos por el 50.º aniversario del complejo sanitario avilesino a partir de las 19.00 en la Casa de Cultura. Antiguos directivos del centro analizarán la evolución en la gestión del centro.