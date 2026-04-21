El PP de Avilés organiza la charla "Entender el autismo" para compartir experiencias, aprender y visibilizar el trastorno

El PP de Avilés, en colaboración con el grupo parlamentario Popular de Asturias, ha organizado la charla "Entender el autismo", una iniciativa enmarcada en el mes de concienciación de este trastorno del neurodesarrollo. Se celebrará el lunes 27 de abril a las 18.30 horas, en el Palacio de Valdecarzana. Será un espacio de reflexión donde todos los asistentes podrán compartir sus experiencias, "aprender juntos y darle visibilidad a una sociedad más inclusiva", aseguran desde el partido.

Dará la bienvenida la presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez. En la mesa redonda participarán la psicóloga y terapeuta infantil Raquel García, la maestra en Audición y Lenguaje Marta Vázquez, y el psiquiatra Manuel Bousoño. Estará encargado de la clausura el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.