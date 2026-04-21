El PP de Gozón, "desarmado": afiliados expresan su hartazgo y valoran impulsar una candidatura alternativa

El Partido Popular de Gozón está "desarmado". Así lo entiende un grupo de afiliados de esta formación que percibe que el partido "no es capaz de dar respuestas" a los problemas de Gozón. Ese hartazgo de la militancia ha motivado la posibilidad de impulsar incluso una candidatura alternativa al partido de cara a las próximas elecciones municipales de 2027.

Hay voces dentro de ese grupo de críticos que plantean incluso recuperar las siglas de un partido independiente gozoniego de hace dos décadas, AIGO (Agrupación independiente de Gozón), un grupo que llegó a conseguir en los comicios de 2003 cuatro representantes en el salón de Plenos. Ese grupo político consiguió un edil en las siguientes elecciones, las de 2007, el año que el PP consiguió su primera y única mayoría absoluta.

Este sector de la militancia del PP entiende que el "descontento" con la junta directiva está motivado, entre otras cuestiones, porque el presidente del partido no asume el liderazgo ni su responsabilidad y no es capaz de unir al partido, es más las labores son asumidas por otras personas". Este grupo señala además que prueba de ello "está la comida del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, en Antromero con un miembro de la junta local del PP que ni es de Gozón ni reside en el concejo".

Este grupo formado por afiliados y algunos exconcejales de la formación popular critica la deriva del partido que, recuerdan, ganó las elecciones municipales en mayo de 2023. Hay voces que cuestionan además que su voto a las filas populares "no fue para realizar este tipo de labores en el Ayuntamiento".

Esta polémica se suma a la crisis interna de los populares que derivó en el abandono de tres ediles (Florentino Cuétara, Patricia Suárez y Jorge Calderón) a finales del pasado mes de febrero. Esos concejales abandonaron el partido, sin embargo conservaron su acta y pasaron a formar el grupo de no adscritos. Esa cuestión trajo consigo que el PP solo cuenta ahora con cuatro de los siete ediles conseguidos en las urnas, pero no solo eso. Actualmente, los populares ya tienen agotada la candidatura puesto que uno de los nuevos concejales, Marcos Castañeda, fue el último reserva de la lista, es decir, el puesto número 20.

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Así las cosas, los populares se enfrentan ahora a otra posible crisis interna de afiliados descontentos con la actual directiva del partido, que preside José Fernández y que tiene como secretario general a Pablo García.