"Tirón de orejas" de un juez al Ayuntamiento de Avilés por llevar casi tres años para pagar una indemnización de 4.705 euros por una caída a una vecina

Tirón de orejas del titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo al Ayuntamiento de Avilés. El magistrado ha estimado el recurso interpuesto por una vecina que reclama al Consistorio el abono de una indemnización de 4.705 euros por una caída en el barrio de La Luz por la que lleva esperando casi 3 años. El magistrado considera que el Consistorio ha incurrido en "inactividad" y le ordena que cumpla "de manera inmediata" con el abono de la citada compensación y que determine también un montante a abonar a la víctima para resarcirla de las secuelas sufridas por el incidente.

Según consta en el fallo judicial, la demandante sufrió una caída en la calle Reyes Católicos de Avilés, en el barrio de La Luz, a causa de una arqueta de alumbrado público hundida. A raíz del suceso, que tuvo lugar el 26 de junio de 2022, la víctima sufrió una fractura en la rótula izquierda, además de otras lesiones. Ante esta situación, la afectada presentó una solicitud de indemnización por los daños sufridos el 15 de septiembre de ese mismo año, en el que reclamó 11.069,35 euros.

El 17 de julio de 2023, el concejal de Servicios Urbanos dictó una resolución estimando parcialmente la reclamación, y estipulando el pago de 4.705,80 euros por los días de curación de las lesiones, más los intereses legales correspondientes. Además, también se acordó la apertura de un incidente para determinar la indemnización por las secuelas.

Hasta aquí, reconoce el fallo judicial, todo fue correcto. El problema, tal y como denuncia la afectada, es que el Ayuntamiento no volvió a mover ficha. Así, y pese a que la afectada envió escritos el 26 de julio de 2024, el 5 de diciembre de 2024 y el 4 de abril de 2025 requiriendo al Consistorio el abono de la indemnización y la valoración del abono de una compensación por las secuelas, no obtuvo respuesta ni ingreso económico en sus cuentas.

Ante esta situación, la víctima decidió recurrir a los tribunales, que ahora no solo le han dado la razón, sino que tachan al Ayuntamiento de Avilés de haber "mantenido una actividad de pasividad sin justificar ni ofrecer una solución a la situación", incurriendo en una "clara vulneración de sus obligaciones legales". Así, el titular del juzgado, además de declarar la "inactividad del Ayuntamiento en el cumplimiento de la resolución administrativa", ordena al Consistorio a cumplir "de manera inmediata" con el pago de 4.705,80 euros de indemnización, a tramitar y resolver "sin más dilación" el incidente abierto para determinar la indemnización por las secuelas y también al abono de las costas del recurso.