Vuelve el plan de la zona azul de Luanco: los no adscritos plantean cobrar por aparcar desde Pérez de Ayala a la playa

Los concejales no adscritos celebran que el gobierno del PSOE haya aceptado su propuesta de habilitar zona azul en Luanco. El plan inicial, aún pendiente de desarrollo, pasa por regular el estacionamiento de pago en una zona concreta de Luanco, la más próxima a la playa. "La idea es que sea para todo el año", señala Florentino Cuétara, portavoz de los concejales no adscritos que han avanzado su apoyo a las cuentas locales de este año de 16,7 millones de euros, con 2,7 destinados al capítulo de inversiones. La propuesta que hay encima de la mesa, según Cuétara, es que la calle Ramón Pérez de Ayala, la perpendicular a la plaza del Cristal, marque la línea en el casco urbano de Luanco para establecer el cobro por aparcamiento. "El plan sería desde Ramón Pérez de Ayala hasta la playa", defendió Cuétara. Eso sí, aún quedaría pendiente de revisar la posibilidad de establecer bonificaciones para gozoniegos.

Las calles afectadas por esa propuesta serían Ramón Pérez de Ayala, España, Ramón Vega, Ramón de Benita y un tramo de la avenida del Gayo además del aparcamiento de la calle El Calvario de Peroño y el estival que se suele habilitar en el muelle del Gayo, que es de pago y cuesta dos euros para todo el día. "Nuestra idea es que se establezca una zona azul en esas calles durante todo el año y planteamos la posibilidad de modificar ordenanzas para analizar la diferencia de precios entre las personas que son residentes de las que no lo son", planteó Cuétara.

La idea de implantar la zona azul en Luanco no es nueva. En las últimas décadas se ha propuesto de todo, desde habilitarla solo para los meses de verano, que es cuando la capital del concejo llega a triplicar su población por el uso de las segundas residencias y el auge del turismo hasta todo el año. En 2013, por ejemplo, Foro Asturias presentó una propuesta para los meses de verano que nunca se llevó a efecto y era más ambiciosa que la planteada ahora por los no adscritos. En aquel plan, los foristas planteaban además de las citadas calles que la zona azul estival afectara a la calle Valeriano Fernández Viña ubicada junto al parque Zapardel, Hermanos González Blanco, San Roque, Oviedo, La Cuesta, Isabel Bosquet y todo el barrio de Peroño, excluyendo la avenida del Gayo. Ese y otros planteamientos fueron infructuosos. Lo intentó el PP en el gobierno y también el PSOE.

En cualquier caso, el asunto siempre se ha defendido como un fin necesario para ordenar el tráfico rodado y dar soluciones al caos del estacionamiento en que se convierte la capital del concejo cada estío. Los gobiernos de turno siempre han hablado de que el plan carece de afán recaudatorio. Sin embargo, nunca se llevó a efecto. IU, que siempre se ha posicionado en contra de esa medida, ha dejado claro que "no es el momento" para implantar el sistema de cobro por aparcamientos en Luanco, máxime teniendo en cuenta el "caos" que ha generado en otra localidad costera asturiana y también turística como Llanes.

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Así las cosas, ese es uno de los puntos que será incluido en el presupuesto municipal de Gozón que será debatido este miércoles en el Pleno municipal.