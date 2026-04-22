El arte cubista de María Blanchard cobra vida en los pasillos del colegio Marcos del Torniello en Avilés

Martín Muñiz, de cuatro años, señala un collage que ha confeccionado con sus manos. Está orgulloso de haber unido diversas formas y colores para construir una pieza cubista. Ese collage está basado en una obra de María Blanchard (1881-1932), una artista que ha calado hondo en el colegio Marcos del Torniello. Es más, el centro se ha volcado en dedicarle su pasillo central a esta artista nacida en Santander y que compartió amistad con otros grandes cubistas como Juan Gris, Pablo Picasso y otros.

Martín es uno de los alumnos implicados en la nueva colección que presenta el MUMAR, acrónimo que se corresponde con el Museo del Marcos (del Torniello). Este colegio situado en el barrio de Versalles tiene una máxima: "No eres del Marcos si no abres una puerta al arte". Lo cuenta la directora del centro, Marta Quirós.

La colección basada en la obra de María Blanchard ha implicado a todas las etapas educativas. Cada una ha diseccionado una de sus obras, ha utilizado diferentes técnicas y ha aprendido sobre la vida de esta mujer, una artista que "no es tan conocida". El alumnado de Sexto explica que Blanchard fue una artista que tenía una discapacidad, un problema en la columna vertebral y que la pintura era su vía de escape. "Fue una pintora silenciada, era una sociedad machista", reflexionan Olaya López y Nela Posse. Detallan que el cubismo es el movimiento que emplea formas geométricas para crear.

Ainara Magariño y Vera Mendoza detallan que Blanchard trasladaba a sus obras sus sentimientos. "Si estaba triste, utilizaba colores más apagados", indican ambas alumnas que también confeccionaron un collage sobre la obra titulado "El pianista". Usaron para ello cartulinas, botones, tapones y papel charol entre otros elementos.

Elsa Zhou Chen es la encargada de inaugurar la primera visita guiada a la muestra. Le atienden la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el de Educación, Juan Carlos Guerrero, que se deshacen en elogios a la labor y el conocimiento desarrollado por el alumnado sobre esta pintora cubista que desarrolló su obra en París, la ciudad de las vanguardias.

Elsa habla de arte figurativo, de escenas cargadas de colores. Iosua Luncan detalla además que el cubismo sirve para comprender mejor la matemática al tiempo que Ruth Plaiesanu detalla códigos secretos a partir del uso de un abanico, que es otra de las obras que el alumnado de tercer ciclo de Primaria ha aportado a la muestra del MUMAR.

El arte de Blanchard fluye en el pasillo de entrada al colegio Marcos del Torniello. Un sistema de poleas saca a la luz a otras mujeres "silenciadas" en el mundo del arte. Emergen imágenes y obras de Sonia de Launay, Alice Bailly y Francisca Clauser, entre otras. Y todo ello en una muestra en la que se muestran obras de Blanchard pero no solo eso, también secciones en la que el alumnado repasa la vida y obra de la artista, la discapacidad y su influencia en el arte, los amigos de la protagonista como Picasso y todo ello con un alumnado implicado.

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Beltrán Arias, Enzo Gallardo, Diana Ángela Hovanet, Adja Rockhaya Ndong y el resto de pupilos del centro saben de arte y de cubismo, de figuras geométricas y también están concienciados de que las mujeres, a lo largo de la historia, se han encontrado "con piedras en el camino por una sociedad machista". Lo cuenta Nela Posse y entre todos cierran un círculo para fomentar la fusión de la inclusión y el arte de una muestra que nació tras una visita guiada al Museo de Bellas Artes por la asociación de amigos del centro y realizada por Carlos Osoro.