Avilés homenajea al escritor Miguel Solís Santos por el Día de les Lletres Asturianes

El escritor, biólogo, profesor y dibujante Miguel Solís Santos será homenajeado en Avilés con motivo del día de les Lletres asturianes de este año. Así lo ha decidido la concejalía de Normalización Llingüística del Ayuntamiento de Avilés. Miguel Solís Santos, que es además académico de la llingua asturiana, es autor, entre otras obras, del cómic "La Hestoria d'Avilés" y de la primera novela moderna en asturiano, "Les llamuergues doraes" de 1982.

El programa de actividades incluye una exposición que repasa la trayectoria del profesor y académico avilesino en el 70º aniversario de su nacimiento. La muestra será inaugurada en el palacio de Valdecarzana este jueves 23 al mediodía y se podrá visitar hasta el 8 de mayo. La muestra será itinerante y podrá ser vista en distintos barrios avilesinos próximamente.

La exposición recoge la obra pictórica original de Miguel Solís Santos que dio lugar a la obra gráfica de 'La Hestoria d'Avilés', un cómic en asturiano en el que se hace breve recorrido por la historia de Avilés, sus hechos históricos más significativos y los personajes relevantes de la villa, una obra que vio la luz en 1985. Además de por el material gráfico, en la exposición se podrá hacer un recorrido por una serie de objetos personales del autor relacionados con la obra.

El 8 de mayo, que es la fecha en que se conmemora el día de les Lletres Asturianes, a las 12:00 horas y en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés, Miguel Solís Santos será homenajeado y durante el acto habrá lecturas de algunos de sus textos.

Miguel Solís Santos es licenciado en Biológicas por la Universidad de Oviedo. Actualmente está jubilado como profesor de Instituto de Biología y Geología, se retiró en el IES Carreño Miranda. Entre otros galardones literarios recibió el Fuertes Acevedo por su ensayo histórico sobre los indianos "La memoria de les dos orielles" en el año 2000. También ha recibido el premio Xosefa Xovellanos de novela en las convocatorias de 1980, 1981, 1984 y 2004. Además de su labor literaria, es pintor de tendencia cubista y expresionista además de cartelista y dibujante así como autor de planos turísticos de la Consejería de Turismo, entre otros.

El Día del Libro en Avilés

Las bibliotecas públicas municipales de Avilés se suman al Día del Libro (23 de abril) y lo festejarán de forma especial, con una ruta literaria y regalos, que se suman a su habitual programación de actividades gratuitas para el público infantil, con cuentacuentos (del 21 al 24 de abril), bebecuentos (23 y 25 de abril) y un taller de animación a la lectura (23 de abril). La ruta literaria, que partirá a las 17.00 horas desde la plaza de España, estará basada en el libro «La memoria de las acuarelas», de Carmen García-Gancedo. Recorrerá algunos lugares de Avilés mencionados en la novela y durante el paseo se dará lectura a textos seleccionados de la misma. Cuenta con plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse. También se regalarán bolsas para guardar libros.

Actividades en Ámbito Cultural

La Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés acoge hoy, jueves, la presentación y firma del libro "Voluntad atómica", primera obra del autor Adolfo Santos, en un encuentro abierto al público con motivo de la celebración del Día del Libro. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala, situada en la 1.ª planta, y concluirá con una firma de ejemplares. "Voluntad atómica" es una obra de desarrollo personal que invita a la reflexión y al crecimiento consciente a través de hábitos orientados a mejorar el bienestar, la motivación y el sentido vital. Escrita con una prosa clara y accesible, el libro se apoya en principios de la psicología positiva y en el valor de la voluntad y la constancia como motores de cambio.

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El autor, Adolfo Santos, formador, profesor universitario y colaborador en proyectos sociales y de voluntariado, compartirá con el público las claves de su primer libro en un encuentro cercano y participativo, apostando por el talento local y la creación literaria como eje de esta jornada cultural