Podemos cuestiona al gobierno de Avilés sobre los puntos clave del acuerdo presupuestario

Podemos cuestionará al gobierno local en el Pleno de este viernes sobre algunos de los puntos clave del acuerdo presupuestario. La formación morada ha registrado tres interpelaciones y un ruego para la próxima sesión sobre el desarrollo del Alto del Vidriero, la remunicipalización de conserjes y la recuperación de los planes de empleo.

El Alto del Vidriero capitaliza dos de las tres interpelaciones que efectuará el viernes el portavoz de la formación morada, David García. Cuestionará sobre la ejecución de los viales del barrio, cuya licitación estaba comprometida por el gobierno local para finales de este año, y también sobre el reparto de las antiguas escuelas del barrio a asociaciones y entidades, un proceso que también estaba previsto para el presente ejercicio.

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Asimismo, García también preguntará por el estado de la gestión para remunicipalizar a los conserjes, otro de los puntos negociados entre Podemos y gobierno local, que permitieron sacar las cuentas adelante. Otra línea roja marcada por la formación morada que acabó siendo asumida sobre el papel por PSOE e IU fue recuperar la concurrencia a los planes de empleo del Principado, una cuestión que los socialistas ligaron a un cambio en el convenio colectivo del Consistorio. Como figura en el ruego registrado por García, el equipo de gobierno se había comprometido a optar a los planes de empleo en abril. Ahora el portavoz de Podemos pide conocer el minuto y resultado de esta gestión.