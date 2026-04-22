Javier Fernández-Font, candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio: "La situación del parque de Baterías de Avilés es indignante y ofensiva"

Javier Fernández-Font (Avilés, 1981) se formó en Administración y Finanzas y trabaja desde hace 16 años en Alusín Solar. Esta semana ha anunciado su aspiración a presidir la Cámara de Comercio de Avilés, cargo que aspira a revalidar tras un mandato al frente Daniel González. Fernández-Font afronta esta etapa con la intención de reforzar el carácter industrial de la comarca e impulsar la captación de inversiones y nuevos pobladores para este territorio. En la actualidad Font es vicepresidente de la Unión Nacional de Empresarios de Energía Fotovoltaica (UNEF).

-¿Qué fue lo que exactamente le llevó a decidir que este era el momento de presentar su candidatura a la presidencia de la Cámara?

-Bueno, pues les cuento un poco la historia porque vamos a irnos un poquito más atrás de todo eso. Resulta que me vienen a visitar varias empresas en mayo del año pasado y me cuentan que les gustaría un perfil más industrial para presidir la Cámara de Comercio y me propusieron encabezar la candidatura. “Vale, que esto no estaba en la agenda, vamos a dar una vuelta y déjame que me organice que esto no lo tenía ya previsto”. Pedí varias semanas para intentar entender exactamente qué es lo que se quería de mí, qué es lo que yo quería hacer en esta candidatura. Y en paralelo cuento esto en casa. Al final, me imagino, será más tiempo, más ausencias -por mi trabajo ya no son pocas-, así que era fundamental que la familia entera aceptase la candidatura. Esto fue, yo creo, entre la primera y la segunda semana de julio, me acuerdo bien.

-Y guardó silencio todo este tiempo.

-Y no saben lo contento que estoy de eso y ahora les cuento.

-¿Cómo lo logró, usted que es tan expansivo?

-Una de las claves era hacerlo con la máxima discreción posible. Es decir, las visitas, las entrevistas personales con toda la gente, se mantuvieron dentro de la máxima confidencialidad. Yo soy consciente de que se oía de candidaturas, pero hasta ayer [el miércoles] nadie estaba públicamente acuerdo de todo. Y pedimos esa máxima distinción.

-Lo que se oía era la apuesta por el gremio industrial.

-Correcto. Pero sí que conseguimos mantener esa discreción que era clave para desarrollar nuestra propuesta. Yo me fui viendo con muchas empresas y organizaciones tratándoles esta idea, y siempre se pedía esa confidencialidad. Dentro del ambiente se sabía, se conocía, pero bueno, públicamente hasta el día de ayer no se hizo oficial la amplia aprovecha de las elecciones.

-¿Y por qué ayer?

-¿Ayer? Lo decidimos la semana pasada. La convocatoria oficial de las elecciones es inminente. Creo que es cuestión de días. Y tan válido fue ayer como mañana.

-Históricamente en la Cámara de Comercio siempre ha habido un industrial.

-Daniel González no lo es, pero sí que lo fueron Luis Noguera, Paco Sumesa, Antonio Sabino… Bueno, pues a lo mejor ese cambio fue el que querían revertir. Fue, sí, un poco la idea de volver a ese perfil industrial de una ciudad que hasta su propio equipo de fútbol lleva el apellido industrial.

-Aparte sigue la línea de rejuvenecimiento que inició el actual presidente.

-Tengo 44.

¿Qué va a aportar a esta fiesta de la Cámara de Comercio siendo una demarcación tan pequeña?

-Me gustaría convertir a la Cámara de Comercio en el referente presencial de la comarca y que ayude en lo posible a que la comarca pueda crecer. La comarca crece cuando viene gente a vivir aquí y viene gente a vivir aquí cuando trabajas aquí. Quédense con esta idea porque absolutamente cualquier cosa que le vayamos a decir va a girar siempre en torno a esto. ¿Puede la Cámara de Comercio construir el Anillo Eléctrico que necesita Asturiana de Zinc para conectar tres megavatios? No, la Cámara de Comercio no puede. ¿Puede la Cámara de Comercio ser el Pepito Grillo que está permanentemente reclamando lo que necesita la comarca? Debe ser ese personaje, sí, debe serlo ese. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Lo primero que me gustaría, lo antes que se pueda, es verme con los alcaldes de toda la demarcación. Acto seguido, verme con los sindicatos y activar de nuevo la MICA, la Mesa de la Industria de la Comarca de Avilés. ¿Puede la MICA construir el Anillo Eléctrico? Evidentemente, no. ¿Debe ser la MICA y en este caso la Cámara de Comercio de Avilés quien lidere esas demandas? Yo entiendo que sí. La Cámara, como yo la entiendo que debe de ser, es totalmente apolítica. Hay partidos de todos los signos en la demarcación de Avilés, pero no podemos permitir es que las quejas no sean elevadas donde tengan que serlo por una cuestión partidista. Y creo que la Cámara tiene herramientas suficientes, y espero poder activarlas, para ser ese Pepito Grillo.

No he leído a nadie quejarse de que Iberia deja de operar en Avilés. Iberia hasta ahora mismo tenía tres o cuatro vuelos a Madrid, a la T4, desde donde coges un avión a cualquier parte del mundo. Hay gente que se va en coche a Madrid porque les sale más barato eso, y después ahí cogen un vuelo a Italia. Eso no es concebible

-¿Qué cosas hay que meter en la lista del anillo eléctrico?

-La situación del parque de las antiguas Baterías, lo mínimo que la podría considerar es que indignante y ofensiva. Me apunté la fecha. La última colada de carbón de coque fue en octubre del 2019. A día de hoy: seis años, seis meses, y veintiún días en que esa instalación industrial se paró. No fue una parada accidental, estaba programada, y todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Casualmente desde mi oficina veo las montañas de piedras que hay allí desde hace seis años. Si mañana alguien se pusiera a edificar y a construir el parque empresarial, pasan dos años. Y si a los dos años un día alguien empieza a construir el parque industrial, pasan los dos, hasta que un solo empleo se pueda llegar. Eso son diez años. La comarca de Avilés no se puede permitir diez años de paralización de un proyecto que tiene que cambiar esta situación. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues mira, no lo sé. ¿Tiene la Cámara de Comercio que estar permanentemente reclamando? Sí. Les decía antes para mí la importancia que tiene la visión apolítica de la Cámara y transversal.

-¿Qué otros pilares se plantea?

-La reclamación permanente, constante, y ahí es donde da falta, de esa transformación que necesitamos. Y ese parque empresarial es una de ellas. No he leído a nadie quejarse de que Iberia deja de operar en Avilés. Iberia hasta ahora mismo tenía tres o cuatro vuelos a Madrid, a la T4. ¿Cuál es la importancia de que te dejen en la T4? Que a los 45 minutos coges un avión a cualquier parte del mundo. Hay gente que se va en coche a Madrid porque les sale más barato eso, y después ahí cogen un vuelo a Italia. Esto no es concebible. ¿A quién te quejas? Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que la Cámara de Comercio debe de vertebrar estas quejas. Arcelor no necesita a nadie que le defienda, pero cuando Óscar Puente pone dentro en entredicho si la calidad del rail es buena o mala hubiera reclamado una reacción. Yo, sinceramente, como avilesino -no les digo nada si trabajo en Arcelor- eché de menos eso de “Oye, vamos a tomarnos con calma eso. No voy a poner el foco aquí, ¿vale?” La tecnología que se emplea, los trabajadores que están en la fábrica, el nivel de calidad del trabajo es muy bueno. No se puede atacar de esta manera, ¿no? Estas son las cosas de este socio fiable que les decía, que no tiene que ser cómodo y que se tiene que quejar de estas cosas.

El Puerto de Avilés trae para Baterías un proyecto donde, por un lado, va a crecer sus instalaciones y, por otro lado, puede gestionar el suelo. A mí me parece un enfoque muy correcto

-¿Quién tiene que ocuparse del suelo liberado de Baterías?

-Pues tengo un enfoque bastante claro en este aspecto. El que no aporte, que se aparta. El Puerto todavía aporta como modelo la compra de su terreno y se debe hacerlo. ¿A quién aparta el puerto todavía? A nadie. Personalmente, me encantaría tener una fábrica que emplee a 2.000 personas en esas instalaciones, pero no está. El Puerto de Avilés trae un proyecto donde, por un lado, va a crecer sus instalaciones y, por otro lado, puede gestionar el suelo. A mí me parece un enfoque muy correcto. Y luego hay un detalle que yo creo que se ha pasado bastante por antes. Al instalarse en ese terreno, que es del puerto, hay una cosa que no tienen que hacer: comprar el suelo. El Puerto ha tocado techo porque la geografía da para lo que da. El Puerto de Avilés ha sido tractor y, como empresa tractora, decidió dar un paso adelante. Bueno, pues, lo que os decía antes, el puerto aporta una idea. Pues a día de hoy, me parece lo más interesante que hay encima de la mesa.

Javier Fernández-Font / Miki López

-Tenemos también el suelo de Alcoa.

-El suelo de Alcoa tiene un problema llamado Donald Trump... En el suelo de Alcoa está planteado un proyecto espectacular para la comarca. ¿Cuál es el problema? Se encuentra en manos de unas decisiones... ¿Cómo le explico esto yo? De unas decisiones políticas con un vaivén de muy poco peso tecnológico. La energía renovable no la va a parar nadie, no la debe parar nadie.

-En la comarca ha habido una explosión de centros de I+D. ¿Cómo se traducen en creación de empleo?

-Varias multinacionales tienen aquí el centro de investigación y eso es clave por dos factores. A escala de personas tienes trabajando aquí a gente con cualificación muy alta en la comarca Y eso es una bendición para todos. Son salarios buenos, son familias asentadas y eso es crecimiento de marca. Que una empresa tenga aquí el centro de I+D+i que tiene implantación mundial, pues no tiene por qué revertir exactamente en que aquí se vaya a desarrollar el producto, pero por otra, en el caso de Arcelor, Arcelor desarrolló recubrimiento, como hace Magnelis, totalmente revolucionario, y se hizo una inversión muy fuerte en la planta de Avilés que actualmente está fabricando Magnelis y que muchas empresas de la comarca, no solo de la mía, pero también de muchas, lo están utilizando. Y ahí sí hay una relación directa de ese I+D+i de una multinacional que aterriza a los pequeños. En el caso de Windar, tienen un I+D+i tremendo a nivel de fabricación que les repercute directamente a ellos. Es decir, “¿Cómo vamos a fabricar más rápido y más barato?”

-¿Cómo atraerán más empresas?

-La Cámara de Comercio debe facilitar toda la captación. ¿Cómo deberíamos empezar? Lo primero es tener una bolsa de suelo industrial agrupada. Suelo industrial plantea un proyecto que no tenga que llamar a las seis demarcaciones. Ser capaces de poner en un punto en común, y pienso que la Cámara de Comercio es ese punto en común, esas opciones de suelo industrial, que es la primera necesidad que tienes.

El AVE ha convertido en un sistema de transporte estupendo y maravilloso para el turismo y no está adaptado a los horarios y necesidades que tiene la industria

-¿Y el Aeropuerto? ¿Qué papel juega?

-Yo creo que el hecho de que el polígono esté cerca del Aeropuerto o no, creo que no aporta nada: está a quince minutos de Avilés. ¿Hay necesidad de desarrollar suelo? Yo entiendo que sí. Y desde luego no pondría ningún freno a ese desarrollo de suelo que nos pueda ayudar a crear empresas, fijar población, crecer con marca. El Aeropuerto es un elemento clave: no puede ser que tengas que pagar 400 euros por un billete imprevisto a Madrid. ¿Va a ser la Cámara de Comercio quien se ponga a operar vuelos? Evidentemente, no. ¿Va a ser la Cámara de Comercio quien deba de reclamar permanentemente que se atiendan esas comunicaciones? Por supuesto que sí.

-¿Y las ferroviarias?

-Yo creo que el AVE ha convertido en un sistema de transporte estupendo y maravilloso para el turismo y no está adaptado a los horarios y necesidades que tiene la industria. Tú a las nueve de la mañana tienes que estar en Madrid y fin de la cita.

-¿Cabe reivindicar el tren al aeropuerto o esa conexión...?

-Soy bastante crítico con eso. Son 15 minutos en coche. Yo no me mataría.

-¿Cómo piensa manejar la empresa con la cámara?

-Tengo gente de mucho peso ya dentro de la casa. Y, en cierto modo, esto me va a obligar a separarme un poco más. Y creo que nos va a venir bien mejorar esa independencia. A ese respecto lo he hecho bastante mal durante muchos años. Porque todo acababa encima de mi mesa. ¿Sabes esto de saber delegar? Pues suspendí.

-¿Cuántas personas son?

-54. Entre montaje, obra y fabricación.

-¿Y tienen negocios en qué parte?

-Fábrica como tal lo tenemos únicamente aquí en Asturias. Venta mucha en Latinoamérica. Mucha en Latinoamérica. Algo... un poquito en Portugal.

-¿Ya se ha planteado un equipo de confianza para presentarse ahora mismo en el proceso?

-Contamos ya un 70% del apoyo y el equipo estamos acabando de cerrarlo. Me presentaré en el CNAE del metal.

-¿Vuelve el metal a la Cámara?

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-Bueno, estamos trabajando en ello. Si no lo hemos hecho mal, volverá el metal a la Cámara.