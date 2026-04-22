Mejora de la accesibilidad en la Travesía de la Iglesia de Avilés: aceras más anchas y nuevas luminarias

El Ayuntamiento de Avilés invertirá 45.738 euros para garantizar la accesibilidad en la Travesía de la Iglesia, en El Nodo. Una actuación que se enmarca dentro del Plan de Barrios municipal, en el apartado de actuaciones en el corto plazo. El contrato menor para la realización de las obras necesarias ha sido adjudicado a la empresa Mevals Proyectos y Construcciones, que desarrollará los trabajos durante dos meses.

Actualmente, la Travesía de la Iglesia no cuenta con aceras accesibles. De acuerdo con el compromiso del Ayuntamiento de Avilés con la mejora de la accesibilidad de toda la ciudad, se construirá una nueva acera, además de ensanchar la ya existente, para cumplir con la normativa y también mejorar la seguridad de los viandantes en ese punto.

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Las obras consistirán en la construcción de un nuevo tramo de acera con pavimento de hormigón impreso y en el ensanche del tramo existente en la zona del parque de La Goleta. También se aumentará el ancho de la acera alrededor de la iglesia de Nuestra Señora de las Mareas para alcanzar un mínimo de 1,80 metros. Las obras se completarán con el asfaltado del vial de entrada a la iglesia y con la implantación de dos nuevos puntos de luz que garanticen unos niveles óptimos de iluminación.