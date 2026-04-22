Nueva (pero limitada) remesa de entradas para el concierto de Aitana en Avilés: precios y cómo conseguirlas

Los fans de Aitana tienen una nueva oportunidad para disfrutar del concierto de la catalana del "Cuarto Azul World Tour" en el exterior del pabellón de exposiciones de La Magdalena, en Avilés. La plataforma Enterticket ha enviado un correo electrónico que dice: "Desde la organización del concierto de Aitana en Avilés el próximo día 26 de junio de 2026, le comunicamos que debido a unos ajustes de producción se liberará un número muy limitado de entradas". Estas ya están a la venta en la web oficial de la artista.

De acuerdo a esta página no hay entradas disponibles en grada. También está agotado el acceso prioritario a pista. Sí las hay en pista general por 58 euros. También en Front stage (delante del escenario) divididas en dos grupos: early front stage a 140 euros y front stage normal a 110 euros.

La cantante Aitana, que actúa el próximo día 26 de junio en el exterior del pabellón de La Magdalena, en Avilés, colgó el pasado octubre el cartel de "todo vendido" en apenas siete días desde que abrió la preventa. En su anterior visita a la ciudad, algunos de sus seguidores incluso pasaron la noche guardado sitio para ser los primeros en entrar al recinto.

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Así, el próximo día 26 de junio -una semana después de "El último de la fila"- la popular cantante catalana, que saltó a la fama tras concursar en Operación Triunfo, va a presentar en Asturias su gira "Cuarto Azul World Tour".